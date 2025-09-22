Бывшая советница Джо Байдена Тара Рид, выдвигавшая против него обвинения в сексуальных домогательствах, стала гражданкой России. Соответствующий документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, гражданство предоставлено Александре Таре Мак Кейб — таково полное имя Тары Рид, указанное в документе. Правовым основанием для этого решения послужила статья 89 Конституции России, которая наделяет главу государства исключительными полномочиями по принятию таких решений, включая предоставление политического убежища.

О своём желании получить российское гражданство Рид сообщала ещё в 2023 году.

Фигура Тары Рид привлекла широкое внимание в 2020 году, в разгар предвыборной кампании в США, когда она публично заявила, что в 1993 году, работая в офисе Байдена, который на тот момент был сенатором, подверглась с его стороны сексуальным домогательствам. Свои слова она подкрепила ссылкой на судебную декларацию 1996 года, где этот инцидент был упомянут ранее.

«Когда я рассказала о сексуальном насилии со стороны Джо Байдена, в США я столкнулась с угрозами. Я надеюсь, что расследование этого дела будет, и мне хочется быть свидетелем по нему. Я готова говорить под присягой о том, что я была изнасилована Джо Байденом», — говорила она.

Рид утверждала, что после публикации обвинений лишилась работы и, по сути, всего, что имела. Она также выражала мнение, что как СМИ, так и Демократическая партия проигнорировали её заявления и не отнеслись к ним с должной серьёзностью. Байден со своей стороны эти обвинения отвергал.