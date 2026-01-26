Президент России Владимир Путин заявил о внешних призывах к Москве прекратить ответные удары по объектам на Украине. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который, в свою очередь, высказался за продолжение таких действий. Видео диалога опубликовала пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Дрозденко доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов системы противовоздушной обороны в регионе, отметив их эффективность против атак беспилотников. «Вы знаете, что попытки атаковать — они есть», — сказал губернатор. «Да. А нас просят этого не делать», — ответил президент.

В ответ Дрозденко парировал, что «это надо делать, потому что это очень важно».

Ранее 22 января Минобороны России сообщило о нанесении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая, по данным ведомства, используется в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последствия этих ударов оказались серьезными. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы после 2022 года, указав на критическую ситуацию в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, призвал жителей столицы рассмотреть возможность временного выезда из города из-за энергокризиса.

По данным The Financial Times, на переговорах в Абу-Даби делегации США и Украины рассматривали предложение России прекратить удары по энергообъектам в обмен на остановку атак Украины на российские танкеры и НПЗ, однако переговоры по этому вопросу не продвинулись.

Эскалация последовала после инцидента в конце декабря 2025 года, когда, по заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Путина с помощью 91 беспилотника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал инцидент с беспилотниками как «террористический акт» и заявил, что это приведет к ужесточению позиции Кремля в отношении возможных мирных переговоров в будущем. По словам Пескова, удар был направлен, в числе прочего, против усилий экс-президента США Дональда Трампа по поиску мирного урегулирования конфликта.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновника, знакомого с отчетом ЦРУ, 1 января сообщило, что, согласно информации американской разведки, Украина не осуществляла этот удар. Источник издания уточнил, что атака беспилотников действительно произошла, однако, по оценке американской разведки, ее целью являлся некий конкретный военный объект, а не резиденция российского лидера. По данным источника, Украина уже предпринимала попытки поразить этот объект ранее.

Позднее, как сообщало Минобороны России, в ответ на эту атаку российскими военными были нанесены удары по объектам производства БПЛА и связанной с ВПК энергетической инфраструктуре на Украине. Российская сторона неоднократно заявляла, что наносит удары исключительно по военным и связанным с ними объектам.