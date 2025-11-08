Еще одним замглавы Минобороны России стал командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Также он назначил назначил бывшего замминистра обороны — генерал-полковника Андрея Булыгу — заместителем секретаря Совбеза.

Что известно об Александре Санчике

Александру Санчику 59 лет, он уроженец Москвы и выпускник Ташкентского высшего танкового училища, Общевойсковй академии ВС РФ и Военной академии Генштаба. В 2013-2014 годах командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, в 2014-2015 годах — 2-й гвардейской мотострелковой дивизией, с 2017 по 2020 годы был заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а следующие три года — командующим 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

С 2023 года Санчик являлся начальником штаба и первым заместителем командующего войсками всего Восточного военного округа. По данным на май 2024 года временно исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа, а в ноябре был назначен командовать группировкой войск «Юг» в зоне СВО.

Награжден орденами Жукова и «За военные заслуги», имеет несколько медалей — «За отличие в воинской службе», «За отличие в военной службе», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», а также награду за участие в военной операции в Сирии.

С августа 2022 года Санчик находится в санкционном списке Канады, с декабря — в британском, а с февраля 2023 года попал и под санкции ЕС. Кроме того, ограничительные меры в отношении генерала ввели Украина, Швейцария, Япония и Новая Зеландия.

Что известно об Андрее Булыге

Андрею Булыге 57 лет, он уроженец Казахстана и выпускник Ульяновского высшего военно-технического училища Минобороны, Военной академии тыла и транспорта и Военной академии Генштаба ВС РФ. В 2011 году являлся заместителем начальника отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны, потом возглавил управление планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО).

В 2012-2018 годах Булыга занимал пост замкома по материально-техническому обеспечению войск Центрального военного округа, а до 2024 года — аналогичный пост в Западном военном округе. Весной 2024 года был назначен президентом на пост заместителя министра обороны России вместо Алексея Кузьменкова, который после освобождения от должности вернулся на прежнюю работу — замдиректора Росгвардии.

У Булыги множество наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества и Александра Невского.