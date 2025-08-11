Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий закупку военной формы иностранного производства для российской армии. Согласно тексту документа, с 1 января 2026 года это будет продукция, созданная отечественными организациями.

«Принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку <…> для нужд ВС России вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ», — говорится в указе.

В тексте документа оговаривается, что к 2027 году ткани для военной формы должны быть только отечественного производства.

Ответственными за его реализацию назначены правительство, Минобороны и Минпромторг. Указ президента вступил в силу со дня подписания.

В конце июля с инициативой о запрете закупки иностранных тканей для пошива военной формы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил разработать соответствующие поправки в действующее законодательство председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, главе думского комитета по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу, а также своему заместителю Александру Жукову.

По словам Володина, новые поправки должны преследовать цель развития отечественной легкой промышленности, для реализации которой «есть запрос и есть производственные мощности». Председатель Госдумы назвал «неправильной» ситуацию, когда финансовые средства на приобретение материалов «уходят в экономику других стран», а также назвал решения в этой сфере «вопросом обеспечения безопасности страны».

Ранее сообщалось об уголовном деле, возбужденном в связи с хищением у Министерства обороны 2,4 млрд рублей и отмывании этих средств, предназначенных для поставки в армию 30 тысяч бронежилетов, которые оказались не оснащены надлежащей защитой.

Отмечалось, что поставщики Минобороны в лице руководителей группы компаний «Пикет» «едва не отправили не верную смерть» несколько тысяч военнослужащих.