Несмотря на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются на низкой точке, с избранием президента США Дональда Трампа «свет в конце тоннеля замаячил». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил»,— добавил президент.

Путин также заявил, что после встречи с Трампом на Аляске диалог между двумя странами продолжается на уровне министерств, ведомств и корпораций. Он выразил надежду, что достигнутые договорённости являются лишь началом позитивных изменений.

Кроме того, президент России отметил лидерские качества Трампа как важный фактор, способствующий нормализации российско-американских отношений.

«Я рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны — это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений», — сказал российский лидер.

Глава государства пояснил, что решение этого вопроса находится в компетенции западных партнеров России в широком понимании, поскольку Соединенные Штаты также связаны некоторыми обязательствами в рамках различных международных объединений, включая НАТО.

Днем 22 августа Путин с рабочим визитом посетил Нижегородскую область, где побывал в закрытом административном образовании — городе Сарове, на территории которого функционирует Российский федеральный ядерный центр.

В программе визита значились осмотр экспозиции о развитии научно-образовательной инфраструктуры закрытых городов и церемония возложения цветов к монументу Юлию Харитону — первому научному руководителю центра и одному из создателей советской атомной бомбы.

Первая за четыре года встреча глав России и США состоялась 15 августа на Аляске. Оба лидера — и Владимир Путин, и Дональд Трамп — дали ей позитивную оценку, охарактеризовав итоги как конструктивные.

Со слов американского президента, стороны ведут переговоры о масштабных соглашениях в сфере экономики. Как сообщало в мае агентство Reuters, именно надежды на сотрудничество удерживают администрацию Трампа от введения новых антироссийских санкций.

Российская сторона, в свою очередь, не исключает партнёрства с США, в частности, в области добычи редкоземельных металлов и совместной работы на Аляске. Как подтвердил глава американской торговой палаты Роберт Эйджи, интерес к возобновлению деятельности в России проявляют крупные компании из энергетического и IT-секторов.