Большегрузный самосвал, перевозивший горную массу на Лебединском ГОКе в Белгородской области, наехал на автомобиль УАЗ. В результате аварии погибли пять работников ремонтной бригады, сообщает пресс-служба предприятия во «ВК».

По данным ГОКа, авария в карьере произошла с работниками двух подрядных организаций.

«Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и совершил наезд на автомобиль УАЗ. В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте ДТП работают экстренные службы. Представители предприятия выразили соболезнования родным и близким погибших.

Региональная прокуратура контролирует установление обстоятельств несчастного случая, организована проверка.

Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.

16 марта в Туринском районе Свердловской области лесовоз съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадали водитель и пассажир «КамАЗа». Водитель получил ушибы тела, а пассажир был госпитализирован с переломом таза.