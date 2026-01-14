Самыми популярными направлениями внутреннего туризма в 2025 году были Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край и Татарстан. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Первая пятерка [самых популярных турнаправлений в России] у нас достаточно стабильная. По итогам прошедшего года она выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кавказские минеральные воды, или, можно сказать, Ставропольский край, поскольку Кавминводы административно относятся к Ставропольскому краю. На пятом месте — Татарстан», — сообщил он.

Если говорить о январе этого года, то сейчас наиболее востребованными направлениями являются Москва и Санкт-Петербург, уточнил Ромашкин.

«На третьем месте горнолыжные курорты как обобщенное направление, непривязанное к географии, а самый популярный — Красная Поляна. На четвертом месте — Кавминводы, на пятом — Подмосковье», — добавил вице-президент АТОР.

Если говорить в целом о 2026-м, то предпочтения у российских туристов, по имеющимся данным, не изменились, оставаясь достаточно «консервативными», отметил собеседник RTVI.

«Сейчас уже мы продаем [путевки на] лето 2026 года, и мы видим, что эта первая пятерка, наверное, останется на своих местах. Летом, наверное, Крым выйдет на пятое место, потому что непляжному региону Татарстану трудно соревноваться с пляжным. Думаю, Крым войдет в эту пятерку», — сказал Ромашкин.

Если же говорить не о данных за год, а только о летнем сезоне, продолжил эксперт, то в этом случае лидерами будут Краснодарский край и Крым, Москва и Санкт-Петербург займут третье-четвертое место, а Кавминводы — пятое.