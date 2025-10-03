В Подмосковье полиция задержала мужчину, пытавшегося похитить малолетнюю девочку, он доставлен в следственные органы. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Мои подмосковные коллеги задержали 39-летнего уроженца города Кургана, который днем в Балашихе пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку», — написала она.

Ранее SHOT опубликовал видео, на котором мужчина пытается силой увести маленькую девочку с улицы Карла Маркса в Балашихе. Балашихинские телеграм-каналы уточняют, что это была второклассница.

«Девочка стучалась в двери продуктового и просила о помощи. Негодяй ее догнал и схватил за руку. На крики прибежал 30-летний мужчина, после подошла еще женщина. Они не давали увести ребенка», — рассказала свидетельница неудачного похищения.

Когда один из очевидцев воспрепятствовал злоумышленнику, тот начал врать, что является отцом ребенка. Девочка это опровергла, а вмешавшийся в ситуацию молодой человек потребовал от похитителя предъявить паспорт. Тот отказался и скрылся с места происшествия. Позже мать ребенка написала заявление в полицию.

По данным SHOT, мужчина на видео — 39-летний Виталий Мананников. Известно, что он родился в Кургане и последние 11 лет работал охранником в ЧОПах. Кроме того, мужчина предположительно ранее несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

