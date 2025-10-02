Житель Заволжского района Ульяновска, подозреваемый в убийстве жены и двух малолетних дочерей, признал вину. Объясняя свой мотив, мужчина заявил, что хотел спасти близких от своих крупных долгов. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство произошло 1 октября в одной из квартир Заволжского района. Тела обнаружила мать обвиняемого, которая пришла навестить внучек. Телеграм-канал «Инсайд Ульяновск» писал, что мужчина встретил ее с окровавленными руками.

Следствие установило, что после совершения убийства обвиняемый пытался инсценировать нападение на квартиру. Позже он признался в содеянном. В разговоре с «Комсомольской Правдой» в СК уточнили, что у подозреваемого были долги из-за игры на спортивном тотализаторе.

«Подозреваемый поясняет, что он не хотел, чтобы эти долги переходили жене и детям, поэтому он решил убить их, потом сам уйти из жизни. Он примерно называет сумму около 500 тыс. рублей. Деньги он брал в микрофинансовых организациях. Так как там высокие ежедневные проценты, он сам толком не знает, сколько всего должен», — пояснил собеседник издания.

«КП» отмечает, что фигурант брал займы не только в Ульяновске, но и в Москве и Подмосковье. Суммы составляли порядка 10-15 тыс. рублей, вернуть деньги он должен был в течение 16-20 дней.

При этом на мужчину не заведено ни одного исполнительно производства со стороны Федеральной службы судебных приставов, в то время как его убитая супруга должна кредитным организациями более 132 тыс. рублей. Ранее Baza писала, что женщине пришлось взять кредиты, поскольку семья «остро нуждалась в финансах», а ее супруг тратил все деньги в онлайн-казино.

Источник «Ъ-Волга», близкий к следствию, утверждает, что глава семейства страдал игровой зависимостью и тратил все деньги в онлайн-казино. На фоне этого у них с женой возникали постоянные конфликты. Знакомая убитой рассказывала RT, что та хотела подавать на развод.

По факту убийства двух или более лиц возбуждено уголовное дело (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении ульяновца под стражу.