Охранникам в российских школах зачастую не удается повысить уровень качества обеспечения безопасности из-за финансовых ограничений. Об этом рассказал RTVI эксперт комплексной безопасности, инструктор-телохранитель группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, комментируя нападение ученика в одной из школ Одинцовского района Московской области.

Отвечая на вопрос о том, какую сферу безопасности необходимо улучшить, чтобы повысить безопасность российских школ, Фефелов признался, что любой специалист ответит на этот вопрос «средств недостаточно».

«Безопасники, они в хорошем смысле немножко параноики. Они хотят усилить меры, применять более качественное оборудование и так далее, но не всегда на это находятся деньги. Поэтому, к сожалению, надо просто работать с тем, что есть, в связи с недостатком финансирования проекта, учреждения, здания, школы и так далее», — сказал он.

Эксперт также сказал, что причиной снижения безопасности может быть отсутствие финансовой возможности установить оборудование и привлечь более профессиональных сотрудников.

«Чем профессиональнее сотрудник, тем он, соответственно, дороже. У нас, к сожалению, есть такое понятие как тендер, и тот, кто даст самую большую цену, тот, как правило, и выигрывает, что отражается на качестве и профессионализме охраны», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила в разговоре с RTVI, что по данным Минпросвещения образовательным организациям требуется 3-4 млрд рублей, чтобы быть способными отражать нападения.