Бывший голкипер футбольного клуба «Краснодар» Андрей Синицын рассказал, что не посещает футбольные матчи, так как не желает оформлять Fan ID. По словам спортсмена, он не понимает смысла этого документа, и теперь смотрит футбол дома по телевизору. Экс-глава ВОБ Александр Шпрыгин считает, что такое поведение — лично дело каждого, но на отмену «паспорта болельщика» никак не повлияет.

Свое признание экс-вратарь «Краснодара» сделал в интервью изданию Sport24. Синицын рассказал, что очень обрадовался чемпионству бывшего клуба, однако в знаменательный для него день на стадион не пошел. Причина — отсутствие у спортсмена Fan ID, или «паспорта болельщика», без которого на стадион на матч Российской премьер-лиги попасть нельзя. Синицын заявил, что Fan ID не оформляет принципиально.

«С такими мерами безопасности делать какую-то справку, чтобы тебя на стадион пустили? — удивился бывший голкипер «Краснодара». — И дома [футбол] могу посмотреть».

По мнению спортсмена, с нынешними мерами безопасности на стадионе дополнительно делать «какую-то справку» он считает абсолютно бессмысленной затеей.

«Думаю, рано или поздно от Fan ID откажутся. Ну а какой смысл? Когда проходишь на стадион, проходишь через 2-3 кордона. Там и так везде камеры. Fan ID — просто лишние траты для клубов РПЛ: тебе нужны какие-то датчики для проверки, целая система. Вот потому, что я не понимаю смысла, я и не оформляю. Дальше что придумают — чтобы на улицу выйти какой-то ID?!», — высказался Андрей Синицын.

По словам фаната московского «Динамо» и без пяти минут экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина, который, в отличие от Синицына, как раз был на матче «Краснодар» — «Динамо», после которого команда Сергея Галицкого впервые в истории стала чемпионом России по футболу, — сам он раньше придерживался примерно той же позиции относительно Fan ID. «Но только с более мотивированными, скажем так, позициями», — уточнил Шпрыгин в беседе с RTVI.

Но это было, уточнил он, до того, как закон о «паспорте болельщика» был подписан президентом и вступил в силу.

«С момента, когда закон приняли, надо просто это принять и с этим жить, — уверен Шпрыгин. — И здесь уже каждый для себя сам определяет, ходить ему на стадион или не ходить на стадион из-за этого».

При этом то, что кто-то ограничил себя от хождения на стадион из-за нежелания оформить «паспорт болельщика», никак не повлияет на Министерство спорта и иные ведомства, чтобы соответствующий закон отменить. Если же у кого-то есть желание добиться отмены этой системы, напоминает Шпрыгин, то делать это нужно в правовом поле, «через соответствующие обращения».

«Я вот сегодня смотрел интервью [Алексея Живова], замполита боевого подразделения «Эспаньола», и он сказал, что не надо так категорично разделять людей на староверов и нестароверов. Как вот было, что на Руси религия разделилась: где-то 30% остались староверами, и что потом через несколько столетий уже царь Николай этот вопрос решал и религии объединял. Так и здесь, кто-то сделал выбор не ходить [на стадион], кто-то сделал выбор ходить. Но я считаю: не надо из-за этого разделяться и друг с другом вступать в противоречия. Потому что все это в глобальном смысле временно, а любые такие разделения ни к чему не приведут и вопрос не решат», — сказал RTVI Александр Шпрыгин.

«Паспорт болельщика» был введен в России в январе 2022 года. Без Fan ID зритель не может попасть на стадион на матчи РПЛ. Власти объясняли введение цифрового паспорта требованиями безопасности. Впервые система была опробована на матчах Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году. После официального введения Fan ID в России большинство фанатов клубов РПЛ объявили бойкот на посещение матчей. Обусловлено это в том числе тем, что многие активные ультрас по разным причинам не могли его получить.

В сентябре 2025 года стало известно о том, что Всероссийское объединение болельщиков, прекратившее активную деятельность в 2016 году, будет возрождено, а его главой станет командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов (Испанец). Орлов уже заявлял, что одним из наиболее актуальных вопросов возрожденного ВОБ станет Fan ID. По его словам, объединение будет готово продемонстрировать власти, в отличие от нынешних «паспортов болельщика», совершенно новую и надежную систему организации безопасности на спортивных и массовых мероприятиях, «которая будет здравой, справедливой, полностью прозрачной, а главное — рабочей».