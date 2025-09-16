Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 25 человек, осужденных в том числе за преступления экстремистской направленности. Указ был подписан 16 сентября, сообщает его пресс-служба.

Среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. Из них 19 человек в возрасте до 40 лет.

«У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте», — говорится в сообщении.

Все помилованные признали вину и «раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни».

11 сентября Лукашенко помиловал 52 человек после встречи со спецпредставителем президента США Джо Коулом. Президент Литвы Гитанас Науседа тогда сообщил, что среди освобожденных были шесть граждан страны.

Кроме того, тогда же Вашингтон снял санкции с авиакомпании Belavia, а Коул заявил, что посольство США в ближайшее время снова начнет работу в Беларуси.

В ходе встречи американский представитель также передал белорусскому лидеру официальное письмо от американского лидера Дональда Трампа. В своем письме президент США и его супруга Мелания поздравили Лукашенко с прошедшим днем рождения, а также пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.