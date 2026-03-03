Россияне стали чаще простывать и заражаться ОРВИ не из-за наступившей оттепели, заявил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

По его словам, подобные всплески заболеваемости, начинающиеся с первым заметным потеплением после зимы, не связаны с повышением температуры, которое вкупе с повышенной влажностью от таяния снега якобы способствует распространению микробов.

Ключевыми факторами для роста заболеваемости медик назвал плотность населения (например, тесноту в общественном транспорте в крупных городах) и легкомысленное отношение граждан к одежде.

«Коварство весны заключается в том, что до сих пор холодно», — пояснил Звонков, отметив, что при довольно низкой температуре многие люди, преждевременно поддавшись весеннему настроению, меняют верхнюю одежду на демисезонную и начинают ходить без шапок и шарфов.

Сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ пришелся на новогодний период и тогда же закончился, добавил Звонков.

«Погода же выступает дополнительным фактором, а не ключевым», — подытожил медик.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявлял, что пик сезонной заболеваемости ОРВИ в России приходится на январь, а отдельные всплески заболеваемости возможны в связи с холодной погодой и сопутствующими условиями (например, возвращением детей в школы после каникул).