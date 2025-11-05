Бурятское управление Следственного комитета завершило расследование убийства финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Станислава Норбоева, которые пропали полтора года назад, а нынешней весной были найдены мертвыми. На брифинге для журналистов в ведомстве подтвердили, что преступление совершил бывший сотрудник полиции, которого уже нет в живых, пишет «КП Иркутск».

Долги по кредитам и серия убийств

Как установило следствие, Буинова и Норбоев погибли в тот же день, когда родные потеряли с ними связь — 11 апреля 2024 года. В тот вечер они вместе находились в машине возле дороги на улице Бабушкина в Улан-Удэ, где их заметил экс-полицейский. Нигде не работая и имея множество долгов по кредитам, он решился на разбойное нападение.

Мужчина подсел к незнакомцам на заднее сиденье и, угрожая пистолетом, заставил отъехать в безлюдное темное место, вывел из автомобиля и застрелил. После этого он забрал их телефоны, ювелирные изделия, деньги и другие ценности, а также саму машину. Тела он спрятал неподалеку и замел следы крови, излагает СК.

Позднее предполагаемый убийца из страха разоблачения бросил похищенный автомобиль в одном из дворов и решил перепрятать трупы. В ночь на 13 апреля он забрал их на другой машине, взятой у знакомого под надуманным предлогом, и сбросил в смотровую яму заброшенного гаражного бокса на городской окраине, сообщает следствие.

На этом преступник не остановился и решил убить знакомого, у которого одолжил автомобиль, чтобы избавиться от возможного свидетеля. В ночь на 20 апреля экс-полицейский приехал к нему в поселок Сотниково и застрелил. Затем он поджег примыкающий к дому гараж с машиной, в которой перевозил тела.

В этот момент по случайности в дом вошли знакомые убитого хозяина и застали мужчину на месте преступления. Тот стал угрожать им пистолетом, но отвлекся, и они смогли сбежать. Затем экс-полицейский совершил суицид. Его нашли с огнестрельными ранениями возле горящего дома и увезли в больницу, где он впоследствии умер, говорится в сообщении ведомства.

«Трижды выстрелил каждому в голову»: что известно о фигуранте

Не называя имени обвиняемого, следователи рассказали на брифинге, что это был 40-летний житель Улан-Удэ, который работал в правоохранительных органах до 2021 года. Уволившись и продав все имущество в России, мужчина уехал с семьей в США, где получил статус беженца, но потерял значительную часть сбережений. Это заставило его вернуться в Бурятию, где он набрал долгов.

«В связи с началом специальной военной операции, опасаясь быть призванным, он уехал с семьей в Америку. Однако в связи со сложностями адаптации и сложностями получения статуса беженца был вынужден вернуться на родину, потеряв значительную часть сбережений, имея сложности финансового характера, напряженную обстановку в семье», — сообщила старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СК Бурятии Мария Михалевская.

Как пишет «КП Иркутск», судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у экс-полицейского развились мания преследования и параноидальная депрессия. Издание со ссылкой на данные следствия делится дополнительными подробностями совершенных им преступлений.

Так, в статье говорится, что, убивая Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева, мужчина «хладнокровно выстрелил каждому в голову не менее трех раз». По данным IRCITY.RU, предполагаемый убийца попал в поле зрения охранников промзоны в тот же день, они поговорили с ним, но ушли, когда тот показал им полицейское удостоверение. При этом охранники не запомнили его внешность, но узнали машину, когда начались поиски Буиновой.

Приятеля, одолжившего машину, мужчина застрелил из того же пистолета. Знакомые убитого, которые случайно зашли в дом, застали его с канистрой в руках, когда он поджег гараж. Согласно показаниям соседей, во время тушения пожара они заметили раненого мужчину, который выходил из горевшего дома с рюкзаком и курткой. По их словам, он пытался скрыться, но потерял сознание. В больнице он умер через два дня, 22 апреля.

Сообщается, что экс-полицейский успел написать своей жене, что его якобы «подставили коллеги из детективного агентства». Женщина до сих пор уверена в невиновности мужа и намерена представлять его интересы в Верховном суде Бурятии, который будет рассматривать уголовное дело.

Единственный фигурант дела посмертно обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса:

— убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление (п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК);

— незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК);

— разбой в особо крупном размере, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК);

— умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшего значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК);

— угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Тайное свидание закончилось трагедией: что известно о жертвах

Сэсэг Буиновой на момент гибели было 30 лет, у нее остались двое сыновей 8 и 10 лет. Она пропала через несколько дней после того, как на конкурсе «Миссис Бурятия 2024» завоевала титул «Миссис топ-модель» (один из второстепенных, не упоминается среди основных титулов на сайте конкурса). Станиславу Норбоеву было 26 лет, он работал на стройке. По словам одной из подруг Буиновой, он познакомился с Сэсэг в ночном клубе, а потом разыскал ее в соцсетях, они стали переписываться.

По информации бурятских СМИ, Буинова была владелицей магазина детской одежды, а также подрабатывала извозом на своем внедорожнике Mitsubishi Outlander. Вечером 11 апреля, пока ее муж был на вахте в Хабаровске, Сэсэг встретилась в кафе с подругами, после чего отправилась на тайное свидание с новым знакомым. Так случайно оба стали жертвами убийцы.

Пропажа финалистки «Миссис Бурятия» получила широкую огласку, в поисках участвовали более 400 человек, в том числе спасательные отряды «ЛизаАлерт». Ее брошенный убийцей внедорожник нашли довольно быстро, на нем были свинчены номера, в салоне обнаружили пятна крови, которые, как впоследствии выяснилось, принадлежали хозяйке автомобиля.

Еще через несколько дней волонтеры нашли на окраине женские колготки, мужское белье и куртку, в кармане которой лежали водительские права на имя Норбоева. Неподалеку также обнаружили следы крови.

Однако сами тела нашли только в марте 2025 года, они сильно разложились и потребовалось время, чтобы их опознать. Как пишет «АиФ Бурятия», тела находились в двухметровой смотровой яме, под слоем льда, мусора и песка. Женщину родные опознали по кольцу на пальце. Позднее личности убитых подтвердили результаты молекулярно-генетической экспертизы. Станислава похоронили 23 марта, Сэсэг — на следующий день.