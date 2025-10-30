В декретном отпуске на данный момент находится всего около 40 тыс. отцов, сообщила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. По ее словам, столь низкий показатель объясняется тем, что не все мужчины готовы взять на себя такую ответственность ввиду менталитета.

Депутат предположила, что для выхода в декрет отца ребенка вместо матери должны сложиться определенные обстоятельства, из-за которых такой вариант окажется для семьи более выгодным — например, он может быть актуальным для пары, где женщина больше зарабатывает и вместо декретного отпуска продолжит делать карьеру, особенно если ей в ближайшем будущем предстоит повышение в должности.

«В этом случае, когда папа помогает, на мой взгляд, это очень органично для семьи», — поделилась мнением Бессараб.

Согласно ст. 256 Трудового кодекса России, отпуск по уходу за ребенком после его рождения помимо матери вправе оформить отец, бабушка, дедушка и другие родственники или опекуны. Работодателя надо предупреждать минимум за семь недель, предоставив документы о том, что мать в декрет не уходит. Срок такого отпуска начинается по истечении больничного матери ребенка по беременности и родам (до 194 дней в зависимости от обстоятельств, включая наличие осложнений по здоровью или количество детей в семье).

В апреле 2025 года РБК со ссылкой на исследование платформы Superjob писал, что в России увеличилось количество мужчин, которые готовы ухаживать за ребенком вместо жены. Из 1,6 тыс. опрошенных трудоустроенных мужчин 28% заявили и готовности пойти на такой шаг. В 2024 года показатель был на 3 п.п меньше.

Еще 15% респондентов рассказали, что такая ситуация для них выглядит нормальной — по этому пункту показатель также выше на 3 процентных пункта. Однако число компаний, в которых мужчины уходили в такой отпуск, осталось на том же уровне, показатель с 2024 года вырос на 1% — с 12% до 13%.

В сентябре текущего года стало известно, что Минздрав и Социальный фонд России работают над изменением правил расчета пособий по беременности и родам и временной нетрудоспособности.

Глава департамента развития соцстрахования Минтруда Людмила Чикмаева рассказала, что реформа предусматривает выплату единого пособия для тех, кто работает на двух работах и уходит в вынужденный отпуск.

Психолог Михаил Лабковский в интервью RTVI пояснял, что «в развитых странах успех одного члена семьи воспринимается как успех всей семьи, а если мать зарабатывает больше, то отпуск по уходу за ребенком берет отец, потому что это выгоднее», но на постсоветском пространстве это пока еще не так широко распространено из-за особенностей менталитета. По его словам, в России и бывших республиках СССР женщины зачастую выходят замуж, чтобы не работать, и при этом их «бесит, если муж не успешен».