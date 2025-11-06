Утром 6 ноября водитель пассажирского автобуса в Хабаровске выехал на железнодорожные пути при запрещающем сигнале семафора и столкнулся с тепловозом, сообщила региональная Госавтоинспекция. В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, среди них есть ребенок.

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»), столкновение произошло на железнодорожном переезде, когда состав с углем направлялся к ТЭЦ-3. В это же время к путям подъезжал автобус маршрута 40, однако водитель проехал на запрещающий сигнал семафора, не дождавшись зеленого света, и попал в ДТП.

Mash Amur со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель намеренно разогнался перед приближающимся поездом, чтобы успеть проехать побыстрее. Автобус после столкновения отбросило в кювет.

В ДВЖД уточнили, что машинист приближающегося к автобусу состава экстренно затормозил, однако расстояние было слишком маленьким, чтобы предотвратить аварию. Схода подвижного состава нет, также авария не сказалась на движении пассажирских поездов.

Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев сообщил, что пострадали четыре человека. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ее оперируют. Остальные, включая ребенка, получили незначительные повреждения, их жизни ничего не угрожает.

Мэр Хабаровска позже написал, что на месте работают сотрудники МЧС и ГАИ, скоро будут установлены все обстоятельства происшествия. Восточное МСУТ СК по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

В августе 2025 года поезд врезался в экскурсионный автобус в Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека, не менее 10 получили травмы. По данным Октябрьской железной дороги, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса выехал прямо перед проходящим составом.