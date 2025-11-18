Разработчиков игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки» признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией в стране украинскую компанию по разработке компьютерных игр GSC Game World*, известную проектами «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В GSC Game World* доигрались», — говорится в телеграм-канале российского надзорного органа.

В Генпрокуратуре отметили, что несмотря на то, что к основным видам деятельности компании относится программирование, создание компьютерных игр, предоставление программного обеспечения и консультирование по вопросам информационных технологий, организация также оказывает финансовую помощь украинским Вооруженным силам и занимается распространением материалов, дискредитирующих Россию.

В частности, ведомство обратило внимание на объявления о сборе средств как на сайте самой организации, так и через фонды помощи украинским военным, а также на перевод руководством компании около $17 млн для покупки ВСУ ударных беспилотников, комплектующих к ним и автомобилей.

«В 2024 году организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал экстремистским объединение, в которое вошли руководитель петербургской компании «Леста Игры» Малик Хатажаев* и владелец Wargaming Group Виктор Кислый* после претензий со стороны Генеральной прокуратуры в финансировании ВСУ.

Помимо этого, были обращены в доход государства активы «Лесты», получившей известность благодаря играм «Мир танков» и «Мир кораблей». В ответ на выдвинутые претензии представители компании выложили в публичный доступ благодарственные грамоты за помощь российским военнослужащим в зоне специальной военной операции.

* организация признана нежелательной на территории России