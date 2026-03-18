Российские системы ПВО в ночь на 18 марта сбили 42 беспилотника над Краснодарским краем, сообщило Минобороны России. В Краснодаре в результате атаки один человек погиб, повреждены несколько многоквартирных домов и автомобилей. Подробнее о последствиях — в материале RTVI.

Один из дронов повредил квартиру дома в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. В результате возник пожар, житель квартиры погиб. Как утверждает Kub Mash, трагедия произошла в ЖК «Мой город», погибшая — 25-летняя девушка. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В Прикубанском районе также повредило кровлю многоэтажки и одну из квартир, разрушен балкон. Около 10 машин посекло осколками, сообщил оперштаб Кубани. Позже стало известно о повреждении квартиры еще в одном доме в Прикубанском округе — там выбило окна, пожара нет.

В Западном внутригородском округе фрагменты БПЛА попали на балкон дома. В Юбилейном микрорайоне обломки беспилотников повредили кровлю медцентра и линию электропередачи, возник пожар. В микрорайоне частично отключено электроснабжение, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Фрагменты БПЛА также упали во дворы многоэтажки и частного дома в Юбилейном, повреждений инфраструктуры нет. В Фестивальном микрорайоне обломки дрона упали во двор частного дома, в соседней многоэтажке пострадало остекление.

Наумов посоветовал родителям в связи с «неспокойной обстановкой» не отправлять детей на занятия в среду.

В Центральном внутригородском округе обломки БПЛА повредили семь автомобилей на парковке отеля, а также кровлю и стену ресторана. В здании выбиты окна. По данным Kub Mash, гостиница, о которой идет речь — пятизвездочная Marriott в центре Краснодара.

Угроза атаки БПЛА ночью и утром 18 марта также объявлялась в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске.