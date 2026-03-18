В результате атаки дронов в Краснодаре погиб человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре», — сообщил глава региона.

По его словам, повреждения получили три дома. В одном из них произошло возгорание в квартире, его оперативно ликвидировали.

«Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что поручил главе Краснодара Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам.

Мэр Краснодара также сообщил, что обломки дрона повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. В микрорайоне частично отключено электроснабжение. Предварительно, пострадавших нет.

«В этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали еще по двум адресам — во двор МКД, во двор частного дома. Повреждений инфраструктуры нет», — написал Наумов в телеграм-канале.

Кроме того, обломки беспилотника нашли во дворе дома в Фестивальном микрорайоне.

Позже мэр сообщил, что в Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА.

«Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей», — сказал Наумов.

В связи с неспокойной обстановкой глава городе рекомендовал не отправлять детей на занятия. По его словам, руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщал, что в городе включили сирены системы оповещения из-за атаки БПЛА.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов)», — говорится в его сообщении в телеграм-канале. В 07:05 в был отменен сигнал атаки БПЛА.

Системы оповещения работали и в Геленджике. Глава города Алексей Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб строго запрещена законом и может помешать их работе.

11 марта после атаки беспилотников обломки БПЛА обнаружили возле жилого дома в Прикубанском округе Краснодара.

Накануне на выездном совещании в Уральском федеральном округе секретарь Совбеза Сергея Шойгу заявил, что Украина продолжает активно развивать средства поражения, в первую очередь беспилотные системы, а также совершенствует методы их применения. На основании этого он сделал вывод, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности».