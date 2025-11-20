Запрещать в России книгу Стивена Кинга «Оно» не стоит, заявил RTVI писатель Сергей Лукьяненко. Ранее стало известно, что этот популярный роман сняли с продажи, по официальной версии, «для актуализации вопроса по маркировке продукции».

Ранее книга «Оно» стала недоступна для покупки на маркетплейсах и в крупных сетях книжных магазинов. В пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что не продают товары, «запрещенные на территории РФ, а также правилами площадки». В издательстве АСТ сообщили «Интерфаксу», что тираж романа временно отозван из продажи «для актуализации вопроса по маркировке продукции». Новосибирские СМИ пишут, что это произведение Кинга изъяли из продажи в соответствии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Лукьяненко в беседе с RTVI допустил, что произведение американского автора было изъято из продажи из-за того, что в нем, помимо «достаточно жестоких сцен», есть еще и «масса сексуальных сцен, в том числе содержания на грани фола».

«Там есть определенные сцены, связанные с юными героями, с сексом. Видимо, это посчитали невозможным, так сказать, в данной ситуации, при данном законодательстве, сейчас у нас публиковать. То есть это известный, достаточно жесткий, спорный роман Стивена Кинга, где очень много того, что молодежь называет “жесть”», — сообщил писатель.

При этом Лукьяненко усомнился в том, что следует запрещать эту книгу.

«Мне кажется, что любые запреты при существовании интернета достаточно, скажем так, проблематичны. Скорее, они только разжигают любопытство и желание прочитать запрещаемые тексты. Во всяком случае, если во времена исключительно бумажного книгоиздания это имело смысл, по крайней мере, как физический запрет, то сейчас это вряд ли сработает», — считает собеседник RTVI.

Однако, продолжил писатель, вполне уместно снабдить книгу маркировкой о том, что она «содержит сцены, не предназначенные для несовершеннолетних, спорные и так далее».

«Это другой вопрос. Иначе надо будет запрещать существенную часть литературы, начиная от набоковской “Лолиты” и кончая, наверное, множеством того, что относится и к русской, и даже к советской классике», — заключил Лукьяненко.

* международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено