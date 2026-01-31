Тверской областной суд приговорил жителя Твери к пожизненному лишению свободы за похищение, изнасилование и убийство 13-летней девочки. По гражданскому иску ее родных о компенсации морального вреда он должен выплатить 5 млн рублей. О решении, вынесенном 30 января, сообщил Следственный комитет.

Мужчину признали виновным в похищении человека, изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет и в убийстве малолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). «МК в Твери» пишет, что на суде он так и не признал вину, хотя в ходе следствия на допросах давал признательные показания.

Из карточки дела на сайте Тверского облсуда следует, что оно было зарегистрировано в июне 2025 года и рассматривалось судьей единолично. Данные о подсудимом, обвинителе и защитнике по понятным причинам скрыты.

В соответствии с приговором суда мужчина проведет пять лет в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию особого режима на весь оставшийся срок лишения свободы. Адвокат по уголовным делам Денис Воронин пояснил tver.aif.ru, что теоретически осужденный сможет подать прошение об УДО через 25 лет и выйти на свободу в 60-летнем возрасте.

«Во внимание будет приниматься целый ряд условий: поведение во время отбывания срока, возмещение ущерба, мнение администрации колонии и прочее. Исходя из своей практики, могу сказать, что в данном случае шансы крайне малы, но все-таки исключать их полностью нельзя», — заявил юрист.

Тверские СМИ отмечают, что до убийства школьницы подсудимый уже сидел в колонии за изнасилование, но вышел по УДО.

Подозревали мигрантов с пилорамы

Жертва преступления — 13-летняя Виолетта С. — жила в деревне Рязаново Калининского муниципального округа Тверской области. Она пропала в пятницу 21 марта 2025 года, это был последний учебный день перед началом каникул. Около 17:00 девочка решила отправиться с ночевкой в гости к подруге в село Петровское. Опоздав на автобус, она пошла пешком — ей предстояло пройти несколько километров.

Телефон школьницы был сломан, поэтому родители велели ей позвонить домой от подруги, как только доберется. Не дождавшись звонка, они подняли тревогу и быстро выяснили, что до Петровского девочка не дошла.

Местные СМИ отмечали, что девочка воспитывалась в полной благополучной семье, на учете не состояла и к побегу из дома была не склонна.

В поисках участвовали более 500 человек — следователи и криминалисты СКР, полицейские и спасатели МЧС, кинологи и конные группы, волонтеры из отрядов «Сова» и «Лиза Алерт», добровольцы из числа местных жителей. Они прочесывали дороги, лесной массив и торфяники, в том числе с помощью дронов и на квадроциклах.

Были изучены записи видеорегистраторов водителей, проезжавших по предполагаемому пути следования пропавшей девочки. Более раннее видео с ней самой по пути в школу и обратно выкладывали в соцсетях, чтобы местные жители могли рассмотреть ее фигуру и походку — на случай, если отыщутся свидетели.

Через два дня после пропажи Виолетты С. — 23 марта 2025 года — Калининский межрайонный следственный отдел областного СУ СКР возбудил уголовное дело об убийстве «в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий». Расследование брал под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Тверские телеграм-каналы писали, что школьницу могли похитить, увезти, изнасиловать и убить мигранты, работающие поблизости на пилораме. Эта версия активно обсуждалась местными жителями, но не получила подтверждения.

Как нашли тело и раскрыли преступление

Тело пропавшей девочки было найдено 29 марта 2025 года в лесном массиве рядом с СНТ «Ручеек» под Тверью. Экспертиза потом установила, что ее ударили по голове тупым предметом, изнасиловали и задушили. В тот же день задержали подозреваемого — 34-летнего Александра С.

Местные СМИ писали, что он родился в 1990 году в деревне Старая Фировского района Тверской области и проживал в микрорайоне «Южный» в Твери. Задержанный работал на той самой пилораме, мигрантов с которой подозревали в причастности к пропаже школьницы.

Вычислить убийцу удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Впоследствии его причастность была доказана экспертизой: биологические пробы, взятые у задержанного, совпали со взятыми с тела убитой.

В ходе допросов следователи установили, что он проезжал мимо Виолетты С. на своем автомобиле, заметил девочку на обочине, угрозами заставил ее сесть в машину, увез к «Ручейку», вывел в лес, «нанес твердым предметом удары по голове и телу», изнасиловал, задушил и «принял меры к сокрытию тела» — забросал ветками.

Совершив преступление, мужчина поехал в Тверь к своей 38-летней жене и маленькому ребенку. Автомобиль, на котором передвигался преступник, был зарегистрирован на его супругу.

1 апреля 2025 года Виолетту С. похоронили на кладбище в Каменке. На гражданскую панихиду, которая проходила в Доме культуры деревни Рязаново, пришло много людей. На отпевание гроб возили в Тверь — в церковь на Баррикадной улице.

Рецидивист с «умственной отсталостью», вышедший по УДО

Коллеги, соседи и родственники задержанного утверждали, что не верят в случившееся, потому что он всегда был тихим и спокойным. «Не сказать, что человек способен на подобное. Вроде как спокойный человек», — заявлял РЕН ТВ один из работников пилорамы.

Однако, как вскоре выяснилось, мужчина оказался уголовником-рецидивистом с несколькими судимостями, в том числе за изнасилование.

«КП-Тверь» утверждала, что до изнасилования и убийства школьницы Александра С. несколько раз судили за уголовные преступления. По данным издания, первый срок — семь лет строгого режима за убийство — мужчина получил в 19-летнем возрасте. Через полгода после освобождения он совершил разбой, за который в июне 2016 года ему дали 3,5 года колонии. Выйдя оттуда в сентябре 2019 года, рецидивист украл сумку в кафе и был приговорен к двум годам колонии.

«МК в Твери» писал, что до убийства школьницы Александра С. судили как минимум четыре раза — за кражу, разбой, убийство и сексуальные преступления.

В августе 2023 года его признали виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). По закону оно карается лишением свободы на срок от трех до шести лет, но Александру дали только два года, а через полтора — выпустили по УДО.

Адвокат Тверской областной коллегии адвокатов Эдуард Довмалян пояснял, что осужденный за изнасилование может претендовать на УДО после половины срока, к которому был приговорен:

«Основными критериями являются положительное поведение в колонии, если он встал на путь исправления, когда заглажен причиненный вред, наличие поощрения в месте отбытия наказания, когда потерпевшие сами не возражают, чтобы человека выпустили».

Почему рецидивиста досрочно освободили из колонии, СМИ так и не смогли узнать. Телеграм-каналы распространяли информацию о том, что Александр С. освободился благодаря участию в СВО. Это опровергли Следком и военный комиссар региона: по его словам, мужчина вообще не служил в армии. В опровержении была названа фамилия задержанного — Сергеев.

Также СМИ выяснили, что убийца школьницы с 2008 года состоял на учете у психиатра с диагнозом «умственная отсталость в степени легкой дебильности неуточненной этиологии». Об этом сообщала психиатр-нарколог, когда его судили в третий раз — за кражу сумки в кафе. Однако экспертиза пришла к выводу, что подсудимый вменяем, то есть полностью осознает свои действия и их возможные последствия.