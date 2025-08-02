Сына миллиардера и основателя Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Тимофей 1 августа сыграл свадьбу в Екатеринбурге, сообщает Mash. На торжестве по случаю заключения брака выступил американский рэпер Tyga, тайно прилетевший в Россию. По данным телеграм-канала, свадьба обошлась в сумму не менее 100 млн рублей.

Одна из самых дорогих свадеб года

Mash называет Тимофея Алтушкина некогда «самым завидным холостяком Екатеринбурга». По данным канала, невеста — его подруга детства.

«Она мечтала о собственном бренде одежды, он — о классных автомобилях и просторных парковках», — утверждается в публикации.

По данным Mash, организаторы свадьбы на четыре часа «закрыли одну из основных городских церквей», а охрана патрулировала Екатеринбург на внедорожниках Tank.

«После гости отправились в гостиницу Hyatt на белых бронированных Rolls-Royce Cullinan с тюнингом от Mansory. На парковке также были замечены Audi R8, McLaren, G-классы, Cadillac, Land Cruiser, гиперкар от GAC и другие премиальные машины <…> Пили шампанское и вино в ценовом сегменте от 10 тыс. рублей за бутылку», — пишет телеграм-канал.

У входа в отель работала охрана, съемка внутри была под запретом, отмечает Mash.

Аренда ресторана и само торжество, по данным телеграм-канала, обошлись примерно в 1,6 млн рублей. Еще около 75 млн рублей ушли на гонорары и райдеры звезд, говорится в публикации.

Среди друзей семьи, которые присутствовали на свадьбе, Mash называет комиков Михаила Галустяна, Александра Ревву с женой и Романа Постовалова.

За день до свадьбы в челябинском ландшафтном отеле Vert прошел девичник, добавляет телеграм-канал.

«Вилла на пятерых обошлась больше чем в 100 тыс. рублей», — утверждается в публикации.

Тайный визит американского рэпера

Для выступления на свадьбе Алтушкина в Екатеринбург тайно прилетел американский рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), пишет Mash. По данным канала, гонорар артиста составил $800 тыс. (64,3 млн рублей).

Приглашение выступить на «одной из самых шикарных свадеб года» Tyga получил после своего московского концерта 31 мая, отмечает Mash.

«Американец согласился — при условии выплаты гонорара в $500 тыс., что равно ценнику за его стадионный концерт. Плюс еще $250—300 тыс. на перелет, проживание и райдер», — рассказывает телеграм-канал.

В Екатеринбург Tyga и его команда, по информации Mash, прилетели из Испании. «Жили в люксах самого дорогого отеля Екатеринбурга — Hyatt. По городу катались на G-классах от Mercedes», — отмечается в публикации.

Сразу после свадьбы Tyga вылетел в Москву, где у него должен состояться сольный концерт. Выступление, как утверждает Mash, оценивается «по прайсу в два раза ниже свадебного» — около $250 тыс.

«Плату за выступление Tyga получит в крипте — чтобы не возникло вопросов на границе», — пишет телеграм-канал.

По прилете в Москву Tyga заселился в отель Four Seasons, после чего отправился в клуб Secret Room, где «отдыхал, кутил и даже спел несколько своих треков на сцене», сообщает Shot.

Помимо Tyga на свадьбе также выступил исполнитель из Армении Xcho (Хачик Дунамалян).

Как писал URA.RU, на празднование 23-летия Алтушкина в 2024 году также были приглашены рэп-исполнители — группа «Каспийский груз».

Что известно о Тимофее Алтушкине и его избраннице

Алтушкин сделал предложение своей избраннице еще в мае 2024 года на яхте в Санкт-Петербурге. Тогда он подарил будущей жене кольцо Tiffany.

По данным URA.RU, избранницу Алтушкина зовут Анастасия, она связана с уральским брендом одежды garage.est.2016, который представлен в Москве, ОАЭ и США.

Тимофею Алтушкину 24 года. Он третий из шести детей миллиардера Игоря Алтушкина. Тимофей владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС в Екатеринбурге, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также бизнесмен занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании». Кроме того, ему принадлежит ресторан паназиатской кухни Neoni.

В интервью порталу УралПолит Тимофей Алтушкин говорил, что ни разу не чувствовал в свой адрес «предвзятости», что он «мажор» или «папенькин сынок». По его словам, отец дает ему «полную свободу действий».