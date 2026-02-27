Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) о пропаганде наркотиков в Сети (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ), указано в карточке дела.

Протокол в отношении музыканта зарегистрировали в четверг, 26 февраля. Заседание назначено на 13 марта. Что послужило причиной для административного дела, неизвестно. Статья предусматривает штраф от 5 до 30 тыс. рублей для граждан и 50-100 тыс. рублей для предпринимателей.

Рэпер родился в Москве в семье бывшего генерального директора ФК «Динамо» Геннадия Голубина. В 2017 году он окончил МГУ, получив образование журналиста.

Широкую известность как музыкант Pharaoh получил благодаря трекам «5 минут назад», «Дико, например» и «Black Siemens». Клип на последний из них до удаления набрал около 10 млн просмотров на YouTube и превратился в интернет-мем. В видео Голубин исполнял рэп рядом с белым автомобилем «Линкольн», на котором в криминальном сериале «Бригада» ездил один из героев.

Голубин входил в музыкальное объединение YungRussia, действовавшее с 2014 по 2016 годы, а сейчас возглавляет творческое объединение Dead Dynasty и считается одним из основоположников клауд-рэпа в России. Работает в жанрах хип-хоп, трэп, клауд-рэп, эмо-рэп. В его дискографии — альбомы, микстейпы и отдельные синглы.

В 2023 году Голубин женился на участнице «Битвы экстрасенсов» Соне Егоровой. В октябре 2025 года во время его концерта стало известно, что супруги станут родителями.

17 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявила, что в отношении рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) составлен административный протокол за пропаганду наркотиков.