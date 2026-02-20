Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович запретил въезд в страну российско-грузинскому исполнителю Гио Пике сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение было подписано 19 февраля, и артист не сможет посещать Литву до 19 февраля 2031 года, пишет Delfi.

Как сообщили в литовском министерстве внутренних дел, решение было принято на основании предложения главы МИД Кястутиса Будриса и в соответствии с законом о правовом статусе иностранцев. Департаменту миграции уже поручено внести гражданина РФ Георгия Джиоева (настоящее имя артиста) в публичный список лиц, которым закрыт въезд в республику.

Поводом для запрета стали запланированные на 21 марта выступления Гио Пики в вильнюсском концертном зале Pramogų arena. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к внешнеполитическому ведомству с просьбой не допустить приезда исполнителя, указав, что тот минимум семь раз выступал в России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Это не первый случай запрета на въезд для артистов, ассоциируемых с Россией. В ноябре прошлого года аналогичное решение было принято в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которому закрыли въезд в Литву на 10 лет. В МИД Литвы тогда заявили, что такие артисты представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

Гио Пика (настоящее имя — Георгий Владимирович Джиоев) — российский рэпер осетинского происхождения, родился 8 мая 1978 года в Тбилиси. Из-за грузино-осетинского конфликта его семья была вынуждена переехать в Северную Осетию, а затем в Москву. Рос в семье музыкантов, с детства посещал музыкальную школу и занимался борьбой.

По настоянию родителей получил медицинское образование и более десяти лет работал в медицине: был фельдшером, медбратом, анестезиологом, водил машину скорой помощи . В 2006 году переехал в Сыктывкар, где началась его музыкальная карьера.

Свой жанр артист определяет как сплав шансона и рэпа. Музыкант никогда не имел проблем с законом и не был судим. Псевдоним «Пика» происходит от детского прозвища «Пиковый валет» из-за увлечения карточными играми.

Первый трек «Сыктывкар-кварталы» рэпер записал в 2008 году, а известность получил в 2014 году после выхода песни «Фонтанчик с черным дельфином», посвященной знаменитой колонии для пожизненно осужденных. В 2023 году получил премию «VK Музыка» в номинации «Фит года».

В 2021 году дебютировал в кино, сыграв цыгана Хармана в сериале «Ваша честь», и был номинирован на премию Гильдии кастинг-директоров России как «Открытие года». В 2024 году номинировался на премию «МУЗ-ТВ» в трех категориях.

В 2025 году Гео Пика вошел в число самых прослушиваемых исполнителей на платформе VK Музыка.

В сентябре 2025 года певица Рианна использовала трек рэпера «Буйно голова» 2016 года в своем посте в социальных сетях. Ранее эта композиция публиковалась аккаунтом итальянской Серии А в анонсе финала Лиги чемпионов.