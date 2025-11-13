Власти Литвы запретили въезд на территорию страны рэперу Алишеру Моргенштерну*. Об этом сообщил агентству BNS представитель литовского департамента миграции Рокас Пукинскас.

«Запрет на въезд А. Моргенштерну* в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение 10 лет», — сказал он.

Пукинскас также отметил, что соответствующее решение было принято после поступления письменного предложения со стороны Министерства иностранных дел страны и последующего сбора дополнительной информации, которая «позволила сделать вывод о том, что этот иностранец может представлять угрозу национальной безопасности».

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас попросил внешнеполитическое ведомство дать оценку концерту Моргенштерна*, который был запланирован на 29 ноября из-за того, что рэпер «публично проявляет уважение» к президенту России Владимиру Путину.

Бенкунскас также призвал внести артиста в список нежелательных лиц и обратил внимание, что ранее на Украине по запросу СБУ признали, что рэпер представляет угрозу национальной безопасности.

Глава администрации Вильнюса также обратил внимание Министерства иностранных дел Литвы на зарегистрированную в Латвии компанию Ready Events, выступавшую в качестве организатора концерта Моргенштерна*, и попросил проверить ее работу на соответствие требованиям к информационной безопасности государства.

Выступление российского рэпера, которое планировалось на ноябрь, должно было стать его третьим концертом в Вильнюсе с начала специальной военной операции на Украине. После его приезда в марте 2023 года в социальных сетях распространились фотографии с мероприятия, на котором можно было увидеть зрителей в одежде с российской символикой в виде буквы Z.

Моргенштерн* покинул Россию в конце 2021 года после обвинений в пропаганде наркотиков. В мае 2022 года он был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. В январе 2025 года стало известно, что рэпера объявили в розыск из-за нарушения закона об иностранных агентах.