Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас попросил МИД Литвы внести российского рэпера Алишера Моргенштерна* в список нежелательных для республики лиц. О своем обращении он сообщил в соцсети в связи с концертом, запланированным у артиста в столице страны на 29 ноября.

«Пора серьезно оценить приезд Моргенштерна* в Вильнюс. Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к [президенту России Владимиру] Путину», — написал Бенкунскас.

Мэр отметил, что Моргенштерн* внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины по запросу СБУ.

После февраля 2022 года рэпер едет с концертом в Вильнюс уже в третий раз, при этом организатором мероприятий с его участием является компания Ready Events, зарегистрированная в соседней Латвии, указал Бенкунскас. По его словам, если ранее просто «звучали призывы к сознательности» в адрес организаторов, то теперь, раз это уже третий случай, его «нужно оценить более серьезно».

«Сам Вильнюс не может запретить въезд в город частным лицам. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения артиста Моргенштерна* в список нежелательных лиц», — сообщил мэр.

Он также попросил МИД проверить, не противоречит ли деятельность компании Ready Events информационной безопасности Литвы.

В предыдущий раз Моргенштерн* выступил в Вильнюсе в марте 2023 года. Тогда в соцсетях распространились фото и видео с концерта, на которых зрители показывали оскорбительные жесты и на одежде которых можно было увидеть букву Z — один из символов российской военной операции на Украине, пишет новостной портал MadeinVilnius.lt.

Моргенштерн* уехал из России после того, как в феврале 2022 года на него завели новое дело о пропаганде наркотиков. В мае того же года Минюст внес его в реестр иноагентов. В январе 2025 года ТАСС сообщил, что за нарушение закона об иноагентах Следственный комитет объявил рэпера в федеральный и межгосударственный розыск.

В сентябре стало известно, что в Черногории отменили концерт Моргенштерна*, запланированный на 2 октября. Организатор объяснил такое решение угрозой для певца быть задержанным и выданным российским властям.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов