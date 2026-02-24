Великий пост — это «репетиция Страшного суда», и его цель не только в том, чтобы ограничить себя в чем-то, например, в еде, но и покаяться в грехах, осознать свою смертность, а также помочь тем, кто страдает. Об этом RTVI рассказал настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области, иерей Владислав Береговой.

По словам священника, Великий пост включает внешнюю и внутреннюю составляющие и без первой сложно достичь успехов во второй.

«Внешняя сторона поста вроде бы простая: предполагается некоторое ограничение в еде, воздержание от каких-то буйств и роскошеств для того, чтобы сконцентрироваться на духовной жизни, чтобы в эти дни стать социально активным. Но ведь если бы дело было только в еде, то святыми были бы и коровы. Очевидно, что смысл поста не в том, чтобы быть голодным или не есть каких-то продуктов. Смысл поста в том, чтобы сэкономленные на богатом столе и вкусной еде деньги отдать нуждающимся и в том, чтобы накормить в эти дни тех, кто обычно голоден», — пояснил собеседник RTVI.

Иерей подчеркнул важность правильного распределения времени в постные дни: сэкономленное на готовке и «бесконечном сидении в соцсетях и перед телевизором» время следует потратить на чтение «хорошей, правильной литературы» — в первую очередь духовной.

«В конце концов, даже просто для того чтобы открыть Евангелие и посмотреть, что же там написано. А то мы больше и чаще Евангелие целуем, чем читаем, и называем [при этом] себя православными христианами. А в чем суть христианства — не сильно-то и понимаем», — сказал священник.

Береговой рекомендовал верующим посещать те богослужения, которые проводятся только во время Великого поста, включая чтение канона Андрея Критского, литургию Преждеосвященных Даров и другие молебны. Он также призвал в эти дни молиться и больше размышлять о «бренности всего сущего».

«О том, что человек смертен и смертен внезапно, о том, что как бы ты здесь ни тратил свои силы на приобретение земных благ, на выстраивание карьерного роста — это все равно рано или поздно закончится, и скорее рано, чем поздно, и о том, что будет [с ним] потом. То есть Великий пост — это репетиция Страшного суда. Это репетиция нашего последнего разговора с Богом», — подчеркнул иерей.

Береговой добавил, что любой постный день служит средством достижения главной цели — покаяния в совершенных грехах, изменения жизни и приближения к Богу.

«Если человек в течение этих дней Великого поста просто был голодным и только лишь похудел, то он пришел не к тому результату, ради которого церковью создавался пост как средство приближения к Богу перед главным христианским праздником — Светлым Христовым Воскресением», — заключил священник.

Напомним, что православный Великий пост начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля, предваряя главный христианский праздник — Пасху. В этот самый строгий из четырех церковных постов верующие должны отказаться от мясных, молочных продуктов, яиц, сладостей, а также рыбы и морепродуктов (кроме Благовещения 7 апреля и Вербного воскресенья 5 апреля — в эти дни рыба разрешена, а 4 апреля, в Лазареву субботу, можно есть икру). В некоторые дни запрещено даже растительное масло.

При этом допустимы овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, грибы, мед и хлебобулочные изделия без яиц и молока. По субботам и воскресеньям, а также на Благовещение позволяется выпить до 200 мл сухого вина. При этом священники подчеркивают, что в эти дни важно помнить об умеренности — например, не стоит объедаться даже постными продуктами.

Полностью освобождены от поста дети до 14 лет, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, больные диабетом и заболеваниями ЖКТ, а также те, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками или кто находится в путешествии.