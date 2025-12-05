Администрация США поставила перед европейскими союзниками по НАТО требование до 2027 года взять на себя львиную долю ответственности в ключевых областях альянса, включая производство ракет и сбор разведданных. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, американская сторона предупредила о возможном сокращении своего участия в отдельных оборонных механизмах блока, если это требование не будет выполнено. Подобный шаг, по оценкам агентства, может кардинально изменить принципы взаимодействия Вашингтона с ключевыми партнерами.

Такие заявления были сделаны на прошедшей на этой неделе встрече представителей Пентагона, курирующих вопросы НАТО, с европейскими делегациями. По информации Reuters, США не удовлетворены темпами наращивания оборонного потенциала европейскими странами за последние три года.

Однако, по оценке нескольких европейских чиновников, озвученный Вашингтоном срок до 2027 года является нереалистичным. Они пояснили агентству, что для замещения американского участия в краткосрочной перспективе будет недостаточно как инвестиций, так и политических решений. В штаб-квартире НАТО, в свою очередь, заявили, что союзники осознали необходимость увеличения оборонных инвестиций и переноса соответствующего бремени с США на Европу.

Ранее Евросоюз заявил о намерении устранить пробелы в своей коллективной обороне к 2030 году, к которому, по мнению европейских чиновников, блок должен быть готов к потенциальному военному противостоянию с Россией.

Требования к европейским странам увеличить оборонные расходы стали одной из ключевых тем первого срока президентства Дональда Трампа (2017—2021 годы). Сейчас администрация Трампа требует от стран НАТО увеличить целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП. Напомним, что в 2014 году альянс установил планку в 2% ВВП к 2024 году; по последним данным, ее достигли 23 из 32 стран-членов.

В марте 2025 года Еврокомиссия представила масштабный план перевооружения Европы стоимостью около 800 млрд евро, который включает ослабление бюджетных правил для стимулирования оборонных расходов. В рамках этого плана ЕС согласовал механизм кредитования на 150 млрд евро для совместных закупок вооружений, в том числе для укрепления обороноспособности Украины.

Российская сторона последовательно осуждает военную помощь Украине, считая, что она лишь затягивает конфликт. Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что у Москвы отсутствуют планы нападения на страны НАТО.