Турция планирует сократить закупки российского газа, в том числе под влиянием давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, Анкара намерена переориентироваться на собственную добычу и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, что может лишить Москву последнего крупного газового рынка на западном направлении.

По информации Reuters, к концу 2028 года Турция планирует радикально изменить структуру своих газовых поставок. Более половины потребностей республика намерена покрывать за счет собственной добычи и импорта СПГ, преимущественно из США. Анкара уже подписала с американскими компаниями несколько крупных контрактов на сумму около 43 млрд долларов.

Агентство отмечает, что на решение Анкары повлияло давление со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, призывал турецкие власти сократить сотрудничество с «Газпромом» и обсуждал этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Происходящие в энергетической политике Турции изменения могут лишить Россию последнего крупного газового рынка на западном направлении», — говорится в материале Reuters.

Россия традиционно была крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Однако за последние два десятилетия ее доля на турецком рынке снизилась с 60% до 37% в первом полугодии 2025 года. Это связано с диверсификацией поставщиков, развитием терминалов для приема СПГ и ростом собственной добычи.

Сейчас Турция получает газ из России, Азербайджана и Ирана. По подсчетам Reuters, импорт СПГ из США позволит сократить годовые потребности в трубопроводном газе с 53 до 26 млрд кубометров. При этом мощности по приему СПГ уже достигают 58 млрд кубометров в год, что позволяет при необходимости отказаться от импорта по трубопроводам.

Кроме того, в ближайшие годы Анкара может пересмотреть условия поставок российского газа, поскольку истекают долгосрочные контракты по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что страна не намерена отказываться от российского газа. Он подчеркнул, что Анкара будет соблюдать действующие контракты и продолжит сотрудничество с Москвой ради обеспечения стабильных поставок и энергетической безопасности. При этом Турция, по его словам, сохраняет курс на диверсификацию источников и развитие собственной добычи.