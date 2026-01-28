Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, который был осужден на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — пояснил собеседник агентства.

Экс-главного нарколога задержали в Москве в августе 2022 года. В прокуратуре Москвы тогда сообщили, что в уголовном деле о мошенничестве идет речь о хищении не менее 20 млн рублей при поставках медицинских изделий по завышенным ценам.

В октябре 2024 года Брюн был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве на сумму более 136 млн рублей в октябре 2024 года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

По делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики были осуждены еще четверо. Вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева был также приговорен приговорил к семи годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Экс-глава Московского научно-практического центра наркологии (МНПЦ) Сергей Копоров приговорен к четырем годам колонии общего режима. Начальник отдела торгов МНПЦ Людмила Еременкина и генеральный директор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев получили по шесть лет лишения свободы. Всем троим назначены штрафы в размере от 400 тыс. до 1,5 млн рублей.