Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов предложил не спрашивать у россиян согласия на обработку персональных данных, назвав эту практику устаревшей, сообщает «Интерфакс». Вместо того, чтобы брать согласие при каждом взаимодействии граждан с каждой компанией, нужно установить стандарты сбора данных по отраслям, считает он.

«Институт согласий как таковых, на наш взгляд, крайне устаревший», — заявил Липов.

По его мнению, эта мера была необходимой и эффективной, когда только появился федеральный закон №152 «О персональных данных» в 2006 году. Содержание согласия на обработку данных, по закону, оставалось на усмотрение гражданина и конкретной компании, в которую он обратился за какой-либо услугой.

Однако со временем число таких согласий, которые дает человек, так разрослось, что он уже не может их контролировать, продолжил глава РКН. Кроме того, по его словам, гражданину сложно отстоять свои права, если он подозревает, что персональные данные были взяты незаконно.

«Здесь, наверное, нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», — полагает Липов.

Он пояснил, что, например, в туристическом сегменте нужен один набор данных, в сфере образования — другой и так далее. Ведомства, отвечающие за каждую отрасль, должны будут это стандартизировать и проверить на практике, изложил суть идеи глава РКН. После этого также потребуется организовать контроль и надзор, чтобы все данные собирались в нужном объеме и обрабатывались в определенный срок, добавил он.

Как сообщил Липов, Роскомнадзор направил эти предложения в правительство и рассчитывает, что они войдут во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который планируется внести в Госдуму до конца года.

Осенью 2023 года ведомство предложило создать институт спецоператоров персональных данных, у которого было бы больше возможностей и технических средств для защиты информации такого рода. Инициатива была изложена в «Концепции повышения безопасности обработки персональных данных в России», о которой тогда рассказал Forbes.

Сейчас, отвечая на вопрос журналистов об этой идее, Липов сказал, что она обсуждается на уровне правительства.