В Челябинске трое пьяных подростков в возрасте от 14 до 16 лет до смерти избили 31-летнего мужчину. Нападавших задержали: двух из них отправили в СИЗО, самый младший находится под домашним арестом. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля вблизи одного из домов в поселке Локомотивный. По данным следствия, несовершеннолетние, будучи в нетрезвом виде, «из-за личных неприязненных отношений» напали на мужчину и начали его избивать. Тот вскоре скончался в больнице, отметили в Следственном комитете.

По данным источников 74.RU, у молодых людей был конфликт с другом жертвы, который «непристойно выразился в адрес девушки одного из них». Тогда несовершеннолетние, как пишет издание, «забили стрелку», но мужчина пришел один — вместо своего друга.

Все трое обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Схожий инцидент произошел ранее в Воркуте. Там компания подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, забросала бутылками пункт выдачи заказов и напала на сотрудника полиции, прибывшего по вызову.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в городской полиции сообщал, что один из несовершеннолетних толкнул полицейского и ударил его по лицу, затем к нападению присоединились его знакомые. На помощь пострадавшему прибыли сотрудники ДПС и Росгвардии.

17-летний зачинщик драки был задержан, против него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Остальные участники конфликта из-за возраста не проходят фигурантами по уголовному делу.