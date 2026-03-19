С 18 марта 2026 года национальный мессенджер MAX официально приобрел статус социальной сети, что автоматически распространило на него действие законодательства о регулировании крупных публичных страниц. В связи с этим Роскомнадзор объявил о начале регистрации каналов, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков.

Требование о постановке на учет распространяется на все каналы и страницы в MAX, которые теперь подпадают под действие пункта 1 части 1.1 статьи 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Норма, обязывающая владельцев страниц с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей сообщать о себе сведения в надзорный орган, действует с 1 ноября 2024 года. Для учета таких страниц Роскомнадзор ведет специальный реестр, включение в который становится обязательным условием для ведения ряда видов деятельности в сети.

Как пояснили в ведомстве, наличие записи в реестре позволяет защититься от страниц-двойников и мошенников, а также повышает доверие аудитории, давая подписчикам простой и понятный способ удостовериться в подлинности источника информации. Для самих пользователей маркировка официального канала становится гарантией того, что они читают именно тот ресурс, за который себя выдает.

Законодательство устанавливает и четкие санкции для нарушителей. На каналах и страницах с аудиторией более 10 тысяч пользователей, которые не прошли регистрацию и не внесены в реестр, запрещается распространять рекламу и собирать пожертвования. Более того, другим каналам запрещено репостить и иным образом распространять информацию из таких незарегистрированных источников. Без отметки в реестре канал лишается возможности монетизировать свою аудиторию.

Процедура подачи заявления максимально упрощена и унифицирована:

Направить сведения можно через портал «Госуслуги», причем сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц, имеющих подтвержденную учетную запись.

После получения номера заявки на госпортале владельцу канала необходимо перейти в специальный чат-бот мессенджера MAX, который называется «Метка А+». Найти его можно по прямой ссылке или через внутренний поиск.

В чат-боте нужно нажать кнопку «Начать», выбрать свой канал и ввести номер заявки, полученный на «Госуслугах», следуя дальнейшим инструкциям.

После того как Роскомнадзор подтвердит заявку и проверит данные, на странице канала в MAX появится специальная отметка «А+». Эта маркировка будет служить для подписчиков визуальным подтверждением того, что канал прошел официальную регистрацию, его владелец известен государству, а сам ресурс работает в правовом поле.

Аналогичные требования ранее уже были распространены на другие социальные сети, работающие с российской аудиторией, в том числе на мессенджер Telegram, который сейчас частично блокируется Роскомнадзором.