Проблемы с доступом к государственным, банковским и других сервисам Рунета вечером 6 апреля возникли из-за сбоя на магистральной сети «Ростелекома». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск жалоб пользователей с 21:24 до 23:08 понедельника.

Пресс-служба «Ростелекома» накануне сообщала о мощной DDoS-атаке на свою сеть, в связи с чем компания ввела фильтрацию входящего трафика. Это повлияло на доступность некоторых интернет-сервисов, пояснили в «Ростелекоме. Там добавили, что действия киберпреступников были «оперативно нейтрализованы».

Вечером 6 апреля российские пользователи массово жаловались на проблемы в работе домашнего интернета «Ростелекома», Сбербанка, Альфа-Банка, Газпромбанка, «Госуслуг», игровых платформ Discord, Steam, «Мир танков», FACEIT и других сервисов.

7 апреля мониторинговые ресурсы снова фиксировали проблемы с доступом к «Госуслугам».

Ранее массовый сбой в работе российских банков, системы быстрых платежей и маркетплейсов отмечался 3 апреля. На следующий день соосновательница «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская опубликовала пост, в котором связала обрушение Рунета с работой Роскомнадзора по борьбе с сервисами VPN.

Позже Касперская извинилась за «поспешные выводы». Она рассказала, что глава РКН Андрей Липов в личном разговоре с ней объяснил масштабный сбой неполадками во внутренних системах Сбера, на инфраструктуру которого завязаны и другие банки.

В то же время Касперская посетовала на отсутствие публичных разъяснений по поводу случившегося со стороны Минцифры, РКН и Сбербанка.

Впоследствии Касперская заявила разговоре с Радио РБК о деградации диалога между Минцифры и IT-бизнесом, который ранее был налажен хорошо. По словам эксперта, в последний год министерство общается с разработчиками «указивками» или на уровне начальников департаментов, не советуясь с представителями отрасли и не объясняя им свои действия.