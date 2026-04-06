Сооснователь и экс-гендиректор «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская заявила в программе «Да или Нет» на Радио РБК , что IT-бизнесу сейчас «остро не хватает коммуникации от государственных органов». По ее словам, диалог с властью переживает деградацию.

Минцифры общается «указивками»

В IT-сфере «нет никакой коммуникации, поэтому людям приходится додумывать», сказала Касперская. Она сравнила ситуацию с тем, как региональные власти отчитываются о последствиях инцидентов.

«Если происходит какое-то происшествие, там, прорвало плотину, губернатор выходит и рассказывает: вот прорвало, вот столько-то людей пострадали, вот то-то мы сделали, вот то-то мы не сделали. И это нормальная коммуникация», — заявила она.

Как отметила Касперская, раньше у разработчиков не было проблем при коммуникации с Минцифры. По ее словам, министерство «всегда с нами хорошо разговаривало», однако позднее диалог «начал деградировать».

В последний год Минцифры общается с IT-бизнесом «разве что такими указивками» или на уровне начальников департаментов, пояснила Касперская. Кроме того, поддерживается коммуникация по образовательным аспектам.

«А вот так, чтобы министерство объясняло свои действия или советовалось на тему, как лучше провести какие-то технические меры, вот этого нет совсем. Коммуникация с министром отсутствует полностью», — посетовала президент InfoWatch.

Она также рассказала о своем разговоре с главой Роскомнадзора (РКН) Андреем Липовым касательно недавнего сбоя в работе банковских сервисов.

«Выкатили новую антифрод-систему, которая привела к череде событий, повлекших за собой падение эквайринговой системы. А поскольку на этом эквайринге от Сбербанка сидят много других банков, то это затронуло и другие банки», — пересказала разговор соосновательница «Лаборатории Касперского».

Резонансное заявление Касперской

Ранее Касперская опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором обвинила Роскомнадзор в «обрушении половины сервисов Рунета». Она связала сбой в работе банковских сервисов 3 апреля с действиями РКН по борьбе с VPN-сервисами, сославшись на мнение специалистов, которые утверждают, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».

«Чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик, тем хуже все будет работать», — написала Касперская.

Через несколько часов она опубликовала новый пост, в котором рассказала о личном разговоре с главой Роскомнадзора Андреем Липовым. Тот, по словам Касперской, объяснил ей, что проблемы в работе банковских сервисов были вызваны не действиями ведомства, а сбоем во внутренних системах Сбербанка.

«Поскольку Сбербанк — системообразующий банк и на инфраструктуру этого банка сильно завязаны другие банки, то сбой в нем привел к сбоям в некоторых других банках, а также в СБП», — написала соосновательница «Лаборатории Касперского».

Касперская извинилась перед Роскомнадзором и выразила сожаление из-за своих «поспешных выводов». В то же время она указала, что ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями по поводу причин сбоя. Объяснения Сбербанка, по ее оценке, «очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось».

В этой связи Касперская обвинила Минцифры в полном отсутствии диалога с гражданами и IT-сообществом, отметив, что вся коммуникация сводится к требованию «вы молчите и главное — ничего не публикуйте», а принимаемые технические решения «вызывают иногда прямо оторопь и желание как минимум получить разъяснение».