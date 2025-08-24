С начала 2025 года в России было зарегистрировано четыре случая заболевания холерой, все они завозные, причем из одной страны — Индии. Об этом в интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она призвала ездящих в Индию россиян «быть максимально внимательными к своему здоровью». По ее словам, обычно в случаях завоза холеры люди не придавали значения характерным симптомам и «тому, что с ними происходит». Между тем при этом заболевании очень быстро ухудшается состояние, отметила главный санитарный врач России.

Когда у заболевшего холерой человека проявляется клиническая симптоматика, врачам приходится в буквальном смысле спасать его жизнь, заявила Попова. По ее словам, все приехавшие в страну пациенты с этой болезнью «живы и здоровы» именно потому, что своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь.

«Но вместе с тем в мире риски остаются», — предупредила глава Роспотребнадзора.

Несколько дней назад Попова заверяла, что ситуация по заболеваемости холерой в России стабильна, но меры эпидемиологической безопасности на границе пришлось усилить из-за напряженной обстановки с ростом числа заражений в ряде стран Африке и Азии.

По ее словам, в пограничных пунктах пропуска по сравнению с 2019 года вдвое увеличено число досматриваемых лиц, чтобы создать «более плотный барьер», повысить тщательность оценки состояния путешественников и более эффективно выявлять людей с симптомами заболеваний — повышенной температурой тела, кожной сыпью, недомоганием и другими проявлениями инфекций.

Особое внимание Роспотребнадзор уделяет лицам, у которых присутствует симптоматика кишечных инфекций, добавила Попова. В большинстве случаев, пояснила она, таким людям назначают исследование на холеру, поскольку для лечения этой болезни критически важна своевременная диагностика.

Кроме того, по словам главного санитарного врача России, особое внимание уделяется состоянию водоемов: контроль за ними усилен, а подход к нему изменен.

«Количество проведенных исследований уже увеличилось на 40% по сравнению с предыдущими периодами ровно для того, чтобы ничего не пропустить», — подчеркнула Попова.

Напомним, один завозной случай холеры был зарегистрирован в апреле 2025 года в Московской области — у 40-летнего путешественника, который ездил в Индию и самостоятельно посещал Непал. Тогда в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности под контроль были взяты более 320 лиц, которые предположительно могли контактировать с переносчиком инфекции, — родственники пациента, его попутчики в самолете, врач скорой помощи и другие люди.

Холера — острое инфекционное заболевание, вызываемое холерными вибрионами. Заражение происходит через загрязненную воду и пищу. Основными симптомами являются сильная диарея и рвота. Без своевременного лечения болезнь может привести к смерти. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уточнял, что ежегодно холерой болеют около 90 тысяч человек. По его прогнозу, в 2025 году заболеваемость этой инфекцией может оказаться выше из-за ее «агрессивного поведения». Помимо Индии холера также может завозиться в Россию из Турции, добавил эксперт.