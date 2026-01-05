Российский блогер Юлия Бурцева, на которую в Instagram* подписаны более 72 тыс. человек, умерла после операции в частной клинике в Токмаковом переулке в Москве. Об этом сообщает Следственный комитет (СК). По данным телеграм-канала «112», девушка делала процедуру по увеличению ягодиц.

Бурцева жила в Италии, но, как пишет Shot, специально для операции прилетела в Россию. Утром 4 января она выкладывала в своих соцсетях видео, снятое в центре Москвы. Девушка шла в ресторан и рассказывала о погоде в столице.

В этот же день она отправилась на процедуру по увеличению ягодиц. Shot утверждает, что блогер обратилась в клинику Elmas Clinic. После медицинских и косметологических процедур состояние Бурцевой резко ухудшилось. По информации NEWS.ru, у нее случился анафилактический шок, а после — клиническая смерть. Девушку «откачали» и в критическом состоянии экстренно доставили в одну из столичных больниц, но врачам не удалось ее спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК). В частной клинике провели обыски, в ходе которых изъяли документацию. В ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство медучреждения.

Юлия Бурцева переехала из Самары в Италию, где жила вместе с дочкой и мужем-итальянцем. В своем блоге она рассказывала про семейную жизнь, делилась рецептами и снимала юмористические ролики с супругом.

В начале декабря 2025 года умерла женщина, которая перенесла две пластические операции в частной медицинской клинике в центре Москвы. РЕН ТВ утверждал, что ей провели операции по уменьшению груди и коррекции живота (абдоминопластика). Утром следующего дня пациентке стало плохо, медикам не удалось ее спасти.

«Московский комсомолец» писал, что операции пациентки были необходимы из-за особенностей здоровья. По данным издания, смерть могла быть вызвана не хирургическими вмешательствами, а легочной эмболией (закупоркой легочных артерий тромбом), которая привела к остановке сердца. При этом РЕН ТВ, Baza и Shot сообщали, что летательный исход мог наступить из-за осложнений после аспирации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК). Расследование дела взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

