В Запорожской области операторы БПЛА российского центра «Рубикон» поразили украинскую батарею ЗРК Patriot. Под удар попали РЛС AN/MPQ-53 и две пусковые установки MIM-104 Patriot.

Видео с поражением «Рубикон» выложил в свои соцсети. На видео видно, что техника не замаскирована и не перекрашена — на Украину она поступила в пустынном окрасе.

По состоянию на середину 2025 года Украина располагала примерно 5—7 рабочими комплексами (батареями) Patriot. Поставки осуществлялись США, Германией, Нидерландами и Румынией. Владимир Зеленский заявлял, что для полноценного прикрытия страны необходимо 25 систем, а приоритетом является получение 10 батарей в ближайшее время.

Журнал Military Watch Magazine отмечает, что потеря Patriot — это серьезный удар по ПВО Украины, особенно в условиях, когда западные союзники Киева сталкиваются с серьезной нехваткой систем и не в состоянии легко восполнить утраченное.

«Особенно разрушительными» для украинских систем ПВО стали удары российских ВКС в июле 2025 года, когда были уничтожены зенитно-ракетные комплексы С-300 и установка Patriot. 21 июля Минобороны России сообщало об уничтожении трех пусковых установок и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65.