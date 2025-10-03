В России блогеров обязали запускать специальный бот Роскомнадзора для получения маркировки телеграм-каналов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Требование предусмотрено для страниц с аудиторией не менее 10 тысяч подписчиков. Владельцам необходимо запустить бот сразу после подачи заявления на регистрацию канала через «Госуслуги».

В ведомстве подчеркнули, что иной процедуры верификации нет. Если шаг пропустить — в регистрации будет отказано и проходить ее придется заново.

Владельцу требуется передать боту номер телефона, а также добавить его в администраторы регистрируемого канала, после чего позволить ему добавлять участников.

Уточняется, что бота нельзя блокировать, удалять или отбирать у него права — это необходимо для своевременного получения информации о статусах по заявкам.

С ноября 2024 года в России вступил в силу закон об обязательной регистрации блогеров. Новые правила касаются владельцев каналов и страниц в социальных сетях, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков.

Согласно требованиям законодательства, такие авторы должны предоставить сведения о себе в Роскомнадзор и пройти процедуру включения в специальный реестр. Несоблюдение этих правил влечет за собой ограничения: незарегистрированные блогеры лишаются права размещать рекламу и принимать предложения по финансированию своей деятельности.

Как поясняли в ведомстве, такая мера направлена на повышение прозрачности деятельности популярных интернет-авторов и установление единых правил работы для всех участников цифрового пространства, чей контент достигает значительной аудитории.