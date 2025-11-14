Российские операторы связи будут обязаны прекратить оказание услуг абонентам, если ФСБ направит им такой запрос. При этом компании не будут нести ответственность за неисполнение договора услуг. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму правительством России, передает корреспондент RTVI.

Кабмин предлагает внести поправки в федеральный закон «О связи в РФ». Согласно документу, операторы связи не будут отвечать «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг», если таковое связано с выполнением требований ФСБ.

Случаи, при которых операторы связи обязаны приостановить оказание услуг по запросу ФСБ, будут устанавливаться нормативными актами президента и правительства России «в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет в частности об отключениях связи из-за угрозы атаки беспилотников.

Законопроект согласован с ФСБ, МВД, Минэкономразвития и Роспотребнадзором, а также одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Принятие законопроекта не приведет к увеличению расходов бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании поправок. Инициативу будет представлять в Госдуме замглавы Минцифры Иван Лебедев. Нижняя палата может принять закон до конца осенней сессии (24 декабря).

В ноябре стало известно о первом иске к оператору мобильной связи из-за регулярных отключений мобильного интернета. Краснооктябрьский районный суд Волгограда принял жалобу местного жителя на компанию «Билайн» из-за невыполнения услуг связи по договору.

Мужчина заявил, что сначала интернет отключали ночью, затем — в праздники и на время массовых мероприятий, а в последние недели мобильного интернета «нет совсем». В «Билайне», по его словам, объяснили, что причины отключений от компании не зависят.

В сентябре Минцифры опубликовало список сервисов, которые останутся доступны россиянам при отключении связи. Там не оказалось мессенджера Telegram, но есть МАХ, «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru, Госуслуги, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты администрации президента и правительства.