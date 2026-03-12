Российский экспорт в Аргентину вырос почти на 200% в 2025 году. Об этом аргентинский посол в Москве Энрике Феррер Виейра сообщил в специальном интервью RTVI.

Дипломат рассказал, что торговые отношения между двумя странами в 2022-2023 годах сократились после начала российско-украинского военного конфликта, но в 2024-м «начали восстанавливаться». К примеру, аргентинский экспорт в Россию за 2024 год вырос на 38%.

«А в отношении прошлого, 2025 года, мы получили окончательные цифры по торговому обмену. Они действительно хорошие. Двусторонняя торговля выросла на 33% по сравнению с 2024 годом. И важно отметить, что растет не только аргентинский экспорт в Россию, но и российский экспорт в Аргентину. Он вырос на 190% по сравнению с предыдущим годом. Так что дела идут хорошо», — заявил Виейра.

Посол Аргентины отметил, что «торговля восстанавливается довольно быстро».

«Наш главный экспорт в Россию относится к продовольственной сфере. Мы поставляем говядину, вино, сыр, рыбу, арахис, фрукты. Но также мы начинаем экспортировать дорогостоящую продукцию. Есть аргентинская биотехнологическая компания, которая начала экспортировать в Россию передовые вакцины для животных», — рассказал Виейра.

Аргентинская сторона также получает «множество запросов, которые касаются сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней».