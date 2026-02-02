В 20-м туре Лиги 1 футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) одержал победу над «Страсбургом» на выезде со счетом 2:1. Российский голкипер Матвей Сафонов сумел отразить удар с пенальти на 2-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

Сафонов в прыжке дотянулся до мяча и отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении форварда «Страсбурга» Хоакина Паничелли.

Всего в нынешнем сезоне российский вратарь сыграл шесть матчей, пропустил пять мячей и два раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.

У ПСЖ голы забили Сенни Майюлю и Нуну Мендеш. У «Страсбура» отличился Гуэля Дуэ. Парижский футбольный клуб сумел набрать 48 очков и занял первое место в Лиге 1. «Страсбур» — 30 очков, команда находится на седьмой строчке.

Матвей Сафонов летом 2024 года перешел в ПСЖ из «Краснодара» и начал сезон как дублер новичка клуба Люки Шевалье. Россиянин получил шанс после травмы француза и впечатлил своей игрой. Апогеем стал Межконтинентальный кубок, где Сафонов в серии пенальти против «Фламенго» сумел отразить четыре удара подряд и принес команде трофей.