Прах советского и российского композитора Родиона Щедрина, скончавшегося на 93-м году жизни, развеют над Россией вместе с прахом балерины Майи Плисецкой, в браке с которой он прожил 57 лет. Об этом говорится в их совместном завещании.

«Последняя воля такова: «Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин после смерти Плисецкой в 2015 году.

В последние годы жизни композитор, получивший вместе с супругой гражданство Литвы в начале 1990-х, проживал в Мюнхене, периодически совершая поездки в Россию, которую продолжил считать своим домом.

«Россия — моя Родина, мой дом. Быть русским композитором — моя данность, моя культура, мой язык, моя ментальность, мои родители, мои истоки. Это все вместе с кровью моей матери — мое! А в Мюнхен жизнь меня привела, там находится мое музыкальное издательство Schott Music. Права издательства распространяются на весь мир, кроме России, в России права — за мной», — признавался Щедрин.

Щедрин и Плисецкая познакомились в 1955 году на музыкальном вечере Лили Брик, когда ей было 29 лет, а ему — 22 года.

«Он замечательно играл в тот вечер: и свои вещи, и Шопена. Играл так, как я никогда в жизни не слышала. Знаете, в искусстве маленькая капелька порой решает все. Вот он на капельку оказался вдохновеннее, выше других музыкантов. А еще он был естественно элегантен. Джентльмен от природы. Он удержал меня на плаву», — вспоминала балерина о том вечере.

По словам Плисецкой, решение о свадьбе им пришлось принимать под давлением со стороны властей, так как сотрудники КГБ подозревали ее в шпионаже, а замужество было способом умерить интерес со стороны органов.

Сам Щедрин также испытывал трудности с советской номенклатурой из-за своей общественной позиции. Так, по словам композитора, отказ поддержать ввод войск в Чехословакию в 1968 году едва не стоил ему карьеры. Снизить градус напряженности в отношениях с властями позволила оратория «Ленин в сердце народном», отмеченная Государственной премией

Пара не имела детей, таково было решение Плисецкой.

«Если бы у нас был даже один ребенок, у нас была бы другая жизнь. Мы бы заботились только о нем, думали только о нем, жили бы только ради него. А я тогда к такой жертвенности не была готова», — объясняла она.

В 2015 году Плисецкая скончалась от инфаркта. Говоря об их браке Щедрин называл свою жизнь «жизнью счастливого человека».

«У меня была великая жена, с которой у меня были исключительные отношения. Мы понимали друг друга с полуслова. Я отношу это главным образом к ее характеру, к ее терпимости. Я был счастлив с ней безмерно, бесконечно», — говорил он.