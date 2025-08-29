На 93-м году жизни скончался советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом сообщил Большой театр.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в сообщении театра.

В театре назвали Щедрина «уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры».

«Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики», — сказано в сообщении

Пресс-служба Большого театра добавила, что смерть композитора является огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он является одним из самых известных композиторов второй половины ХХ века.

Композитор написал музыку к балетам «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Мертвые души», «Дама с собачкой», также был автором концертов «Четыре русские песни», «Озорные частушки», «Хороводы». Также он автор музыки к фильмам «Высота», «Коммунист», «Люди на мосту», «А если это любовь?», «Сюжет для небольшого рассказа» и другим.

Щедрин — народный артист СССР (1981), лауреат многочисленных наград, почетный профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского. В его честь назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin.

Имя Щедрина также носят детская музыкальная школа №68 в Москве и Тольяттинский колледж искусств (Самарская область).

С 1958 года он был женат на балерине Майе Плисецкой. С 1990-х годов супруги жили в Германии. В 2012 году Щедрин рассказал в интервью Владимиру Познеру, что детей у них с Плисецкой нет.

В 2000 году вместе с женой он основал «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина», который занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру. Штаб-квартира организации находится в Майнце (Германия).

В 2022 году композитор передал в дар Театральному музею имени А. А. Бахрушина московскую квартиру на Тверской улице в Москве, в которой они с Плисецкой прожили почти 30 лет. Музей-квартира балерины стала двенадцатым филиалом этого музея. В экспозиции представлены интерьеры, личные вещи, фотографии и документы супружеской пары, музеефицирован рабочий кабинет Щедрина.