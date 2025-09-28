Россия не вошла в первые две группы совета управляющих Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Голосование проходило в рамках 42-й ассамблеи объединения, которая проводится в Монреале с 23 сентября по 3 октября.

В первый состав совета ИКАО избрали Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Италию, США и Японию. В организации объяснили, что эти страны имеют «первостепенное значение в области воздушного транспорта».

Во второй состав попали государства, не включенные в первый, но вносящие «наибольший вклад в обеспечение международной гражданской аэронавигации». Речь идет об Аргентине, Колумбии, Дании, Египте, Индии, Мексике, Нигерии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке, Испании и Швейцарии.

Государства избираются в совет ИКАО сроком на три года. 30 сентября состоятся выборы в третью группу — в ней будут представлены страны, «обеспечивающие географическое представительство».

В Минтрансе России подтвердили, что страна не вошла в первые две группы совета ИКАО. Чтобы попасть в него, необходимо набрать большинство голосов от общего числа участвующих в голосовании — их 184. По данным ведомства, за включение России в первую группу проголосовали 87 государств, во вторую — 63. В их числе представители БРИКС, ШОС, СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Они представляют интересы подавляющего большинства населения планеты, что свидетельствует о широком признании вклада России в развитие международной гражданской авиации», — считают в министерстве.

По утверждению Минтранса, отсутствие России в совете ИКАО нанесет ущерб авторитету и эффективности организации, включая кризисы и задержки в принятии верных решений. Также на устройстве организации негативно сказывается то, что большинство государств в первой группе якобы зависят от США. На фоне этого руководящий орган ИКАО «утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств», отмечают в ведомстве.