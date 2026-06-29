Глава Агентства внешней разведки Польши Павел Шота дал первое интервью польским СМИ — изданию Rzeczpospolita. Полковник рассказал об угрозах со стороны России и Беларуси, ядерном оружии на белорусской территории и возможностях польской разведки в условиях нарастающей эскалации.



Польша живет предчуствием надвигающейся войны. Такой вывод следует из первого публичного интервью полковника Павла Шота, возглавляющего Агентство внешней разведки (AW). По его словам, Россия целенаправленно проверяет реакцию НАТО, а риск прямого вооруженного столкновения — сценарий, который польская разведка прорабатывает в ежедневном режиме.

По мнению полковника Шота, у России сохранились имперские амбиции и она рассматривает Польшу и другие страны восточного фланга НАТО как препятствие на пути к достижению своих целей. Уровень агрессии — от провокаций с беспилотниками и кибератак до прямых кинетических ударов — глава AW назвал «очень высоким».

Особую озабоченность у польской разведки вызывает сценарий провокации против стран Балтии.

«Россия, безусловно, продолжит испытывать НАТО. Россияне наблюдают за нашей реакцией. Они знают, что Альянс реагирует политически, а не в военном отношении, поэтому они и сдвигают красные линии» — полковник Павел Шота.

Шота не исключил, что так называемые «зеленые человечки» — в частности, бойцы группы «Вагнера» — могут попытаться пересечь границы с Литвой или Латвией. «Русские постоянно проверяют нас, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти. Сегодня я бы не исключал ни один из этих сценариев», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, как долго Россия способна вести боевые действия на Украине, полковник Шота указал на психологический капкан, в котором оказался Владимир Путин. По мнению аналитиков AW, Россия может продолжать боевые действия еще несколько лет — Кремль готов жертвовать благополучием населения, инвестициями и внутренней стабильностью для достижения победы.

На вопрос о переброске ракетного комплекса «Орешник» в Беларусь полковник Шота ответил, что тема ядерного размещения воспринимается польской разведкой всерьез. По мнению главы AW, Россия планомерно подчиняет себе белорусские вооруженные силы.

Шота рассказал, что несмотря на враждебность режима Александра Лукашенко, польская разведка поддерживает с белорусскими спецслужбами прямые каналы связи — без посредничества американских партнеров.

«Используя секретный канал, лучше встречаться, обсуждать и добиваться выгоды для Польши с представителями режима Лукашенко, чем безучастно наблюдать, как Беларусь «поглощается» Россией» — сказал глава разведывательного управления Польши.

По словам Шота, AW сыграло ключевую роль в освобождении польского журналиста Анджея Почобута, арестованного в Беларуси. Вопрос о выдаче гражданина Марокко, убившего польского солдата Матеуша Ситека, остается одним из ключевых в продолжающемся диалоге с Минском.

Отвечая на вопрос о том, чья разведка представляет наибольшую угрозу Польше — российская, белорусская или китайская, — полковник Шота выделил росссийскую.