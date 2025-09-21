Россия заняла первое место в мире по доле женского населения. По данным на 2024 год, в стране проживало 63% женщин и 37% мужчин. Соответствующие результаты на своей странице в Х опубликовала аналитическая компания Civixplorer.

Превосходство женского населения над мужским также зафиксировали в Японии (55,5%), Таиланде (55%), Мексике (54,4%), Бангладеш (53,8%), Бразилии (53,3%), США (52,7%), Германии (52,3%) и Эфиопии (50,7%).

Преобладание мужского населения, согласно исследованию Civixplorer, сохраняется в Индии (55,8%), Египте (55,3%), Китае (53,9%), Пакистане (53,4%), а также в Нигерии (51,9%), Вьетнаме (50,9%), Иране (52,7%), Турции (50,9%) и на Филиппинах (50,3%).

Женщины на руководящих должностях

В декабре 2024-го «Известия» со ссылками на сервисы по поиску работ и бизнес-школы писали, что за последние три годы в России выросло число женщин на руководящих постах, хотя большинство управленцев по-прежнему мужчины.

Как отметили представители сервиса hh.ru, разброс гендерного состава руководителей зависит от роли компании. Согласно 2 млн резюме, которые проанализировал сервис по подбору кадров, более 70% должностей директоров и руководителей отделов по персоналу занимают женщины Также управленцы-женщины преобладают на постах:

глав юридических департаментов (более 60%),

директоров отделов маркетинга и рекламы (свыше 50%),

финансовых директоров.

По данным Superjob, женщины топ-менеджеры часто встречаются среди HRD (отвечает за развитие кадровой политики компании) — 73%, директоров по по рекламе и PR — 57%, финансовых директоров — 51%.

Если говорить о направлениях деятельности компании, наиболее высокая доля женщин-руководителей в сфере «Искусство, культура» (61%), образовательных учреждениях (60%), медицине и фармацевтике (59%), розничной торговле (57%), сфере услуг населения (55%).

«Безусловно, есть и определенные гендерные стереотипы. Так, например, IT-отрасль считается «мужской» хотя реальных ограничений для труда женщин здесь нет. Но постепенно наш рынок труда избавляется от подобных мифов», — объяснили в сервисе по поиску работе.

В частности, в последние годы наблюдается активный рост числа женщин-руководителей в маркетинге, связях с общественностью, продажах и автомобильных центрах, поделилась в разговоре с «Известиями» руководитель департамента по подбору персонала группы компаний UNITY Анаит Эмин.