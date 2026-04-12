Россиянам, украшающим придомовые клумбы старыми автомобильными покрышками, может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность. Об этом ТАСС заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров Группа» Евгений Жаров, пояснив, что отработанные шины относятся к отходам четвертого класса опасности.

По словам юриста, с 2021 года надзорные органы и суды однозначно трактуют использование покрышек в качестве клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, знаменитых лебедей) как несанкционированное размещение отходов.

Исключение составляют лишь шины, предварительно переработанные в крошку или иной безопасный материал, но в бытовых условиях такая переработка невозможна.

«Отработанные покрышки относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. Это означает, что даже простое складирование шин на придомовой территории, в том числе использование их в качестве клумб, ограждений или малых архитектурных форм (например, лебедей), признается несанкционированным размещением отходов», — пояснил Жаров.

За такое нарушение по ч. 1 ст. 8.2 КоАП гражданину грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — уже до 5 тысяч рублей.

Жаров предупредил, что если из-за использования или сжигания шин будет доказан вред окружающей среде или здоровью людей (например, при попадании токсичных веществ в почву), санкции могут быть ужесточены вплоть до административного приостановления деятельности для юрлиц и даже уголовной ответственности.

Он напомнил, что проблемы у россиян могут возникнуть и из-за украшения палисадников возле жилых домов старыми детскими игрушками. Хотя такой декор формально не запрещен, при гниении игрушек может произойти загрязнение почвы, а за это предусмотрена административная ответственность.

«Если игрушки находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, не рассыпаются и не загрязняют почву химическими элементами, формально состав правонарушения отсутствует», — сказал он.

Юрист отметил, что в мягких игрушках могут содержаться вредные красители и синтетические наполнители. По его словам, когда плюшевый медведь или тигр начинает разваливаться и гнить под воздействием погодных факторов, он автоматически превращается из элемента декора в отходы, к утилизации которых законодательство устанавливает определенные требования.

Кроме того, в некоторых регионах действуют локальные запреты на складирование любых предметов, утративших потребительские свойства, на придомовой территории, включая газоны, клумбы и палисадники. В любом случае Жаров посоветовал россиянам не рисковать и утилизировать старые игрушки с твердыми бытовыми отходами.