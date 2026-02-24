Появилась новая схема мошенничества, согласно которой аферисты побуждают жертву скачать приложение для проверки телефона на уязвимость и получают доступ к онлайн-банкингу. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка, сильно запугивая жертву информацией о том, что банковский счет или депозит подвергается опасности», — рассказал эксперт.

По его словам, чтобы получить доступ к банковскому приложению, аферисты просят клиента сообщить секретный код из СМС или предлагают ему скачать программу «для проверки», позволяющую им дистанционно следить за действиями жертвы.

После этого злоумышленники самостоятельно закрывают счет или продолжают запугивать пострадавшего, в том числе требуя перевести деньги на их счета, отметил Щербаченко.

Собеседник издания напомнил, что настоящие сотрудники банка никогда не попросят установить на телефон дополнительные приложение. Чтобы обезопасить себя, граждане не должны переходить по сторонним ссылкам, добавил Щербаченко.

Если во время разговора по телефону сотрудник банка или правоохранители торопят, угрожают или говорят о деньгах — рекомендуется положить трубку, резюмировал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на материалы МВД сообщило, что аферисты, представляясь работодателями, стали предлагать россиянам «легкий заработок» в онлайн-магазинах. Согласно схеме, человеку предлагают оставить отзыв на товар, заказанный на маркетплейсе и привязанный к определенному пункту выдачи. После оформления покупки потерпевший отправляет мошенникам код, необходимый для ее получения, а в ответ узнает, что попал в ловушку.

Согласно информации портала «Объясняем.рф», за первые девять месяцев 2025 года количество дипфейков, используемых в преступных схемах, выросло в 4,1 раза по сравнению с предшествующим годом. В 79% эпизодов преступники подделывают страницы представителей власти, чаще всего выдавая себя за руководителей регионов или городов.