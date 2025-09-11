Каждая десятая компания в России планирует сокращение штата с началом осени, пишут «Известия». Это следует из полученных газетой результатов опроса работодателей, зарегистрированных на сервисах «Работа.ру» и «СберПодбор».

Планы сокращений

Согласно данным опросов, о планах сократить штат после отпускного сезона сообщили 12% участников сервисов. В конце прошлого года таких было лишь 8%, говорится в статье.

Одновременно снизилась доля компаний, готовых нанимать новых сотрудников — если в конце 2024 года их было более половины, то сейчас осталась только четверть.

Основные причины желания избавиться от «излишка» сотрудников сервисы называют рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам. Кроме того, человеческий труд рутинного характера все чаще передают искусственному интеллекту, пишет издание.

Оно отмечает, что согласно исследованию, большинство опрошенных (63%) намерены сохранить штат в неизменном виде.

Кто в зоне риска и почему

В зоне риска наиболее массовых сокращений — работники таких сфер, как строительство, ритейл, консалтинг, машиностроение и добывающая промышленность.

«При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал», — сказал «Известиям» заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По его словам, персонал строительного сектора начнут сокращать в первую очередь, поскольку из-за дорогой ипотеки падает спрос на жилье.

Что касается консалтинга, то компании этой сферы будут избавляться от части кадров из-за урезания бюджетов их клиентов.

Под сокращение также рискуют попасть сотрудники отделов документооборота, где процессы легко автоматизируются, а также низкоквалифицированные кадры, чей труд можно заменить машинным, добавили директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков и замруководителя Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

Какие специалисты востребованы

Напротив, расширять свои кадры планируют в сферах, выполняющих госзаказ — это импортозамещение и промышленное производство. Также сохраняется запрос на новых сотрудников в оборонной промышленности, кибербезопасности и фармацевтике, поскольку эти отрасли считаются критически важными.

Набирать персонал также будут работодатели из сфер, которые относятся к бюджетным или социально значимым — здравоохранение, образование, органы правопорядка, перечислил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Сохраняется кадровый дефицит в IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок, что стимулирует набор сотрудников», — сказал Ярослав Кабаков.

Что будет дальше

В целом, рынок труда сейчас корректируется в такой тенденции — компании стараются избавляться от «лишних» и малоэффективных работников, делая упор на «многозадачных» и нацеленных на долговременное сотрудничество, с которыми рассчитывают быстро повышать производительность и прибыль, подытожил Александр Ветерков.

По мнению Юлии Коваленко, ситуация с сокращениями пока не выглядит критичной. Она указала, что при рекордно низкой безработице на рынке сохраняется дефицит кадров, а сотрудники могут переходить из одних компаний в другие.

В дальнейшем доля работодателей, настроенных на сокращение штата, будет расти, если продолжится падение спроса при высоких издержках, считает Ярослав Кабаков. По его прогнозу, в этом случае «ослабнет занятость в регионах», но одновременно активизируется перераспределение рабочей силы и автоматизация.